Il grande cuore dei tifosi | tutti al santuario di San Luca per Sinisa Mihajlović

Incendi in Portogallo - inferno nel cuore del Paese : grande mobilitazione - almeno 20 feriti : Il centro del Portogallo è assediato dagli Incendi, che divampano in una regione montuosa già colpita due anni fa: sul posto aerei ed elicotteri, che si sono uniti a 1.300 vigili del fuoco. Si tratta di una delle più grandi mobilitazioni mai viste nella zona: è stata dispiegata per combattere o roghi nella regione boschiva di Castelo Branco, 200 km a nord di Lisbona. almeno 20 persone sono rimaste ferite – 8 vigili del fuoco e 12 civili ...

Ariana grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore : Aww The post Ariana Grande ha regalato a Miley Cyrus dei bellissimi fiori per ringraziarla dal profondo del suo cuore appeared first on News Mtv Italia.

Martello in mano e grande cuore - gesto da campione di Peter Sagan : il Tour de France comincia all’insegna dell’umiltà : Il corridore della Bora ha interrotto il proprio allenamento per ultimare i preparativi per la prima tappa del Tour de France Un gesto da campione, anzi da vero uomo. Come pochi se ne vedono a questi livelli nello sport. Il protagonista è Peter Sagan che, nonostante fosse impegnato ad allenarsi in vista del Tour de France, ha deciso di posare la bici e mettersi a… costruire una struttura da utilizzare nella prima tappa della grande ...

Il calcio perde un suo grande campione - Arjen Robben si ritira : “cuore e mente si sono scontrati duramente - ma ho deciso” : Arjen Robben ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 35 anni: il fuoriclasse olandese combattuto fra cuore e mente Arjen Robben ha detto basta. Il fuoriclasse olandese ha deciso di lasciare il calcio giocato all’età di 35 anni. L’esterno d’attacco che ha fatto le fortune del Bayern Monaco nelle ultime 10 stagioni, ma che in carriera ha vestito le maglie di Groningen, Psv Eindhoven, Real Madrid e ...

Basket - Serie A2 2019 : Treviso è promossa in A - Capo d’Orlando battuta 3-0 nella serie finale nonostante il grande cuore : Dopo un’attesa lunga sette anni, anche Treviso ritrova la serie A. La De’ Longhi allenata da Max Menetti (già protagonista di diverse grandissime annate, e due sfide scudetto, con Reggio Emilia nella categoria superiore), con la vittoria di gara-3 della finale dei playoff promozione sulla Benfapp Capo d’Orlando per 65-76, completa una grande annata in cui ha conquistato anche la Coppa Italia della serie cadetta. Protagonista ...

Vedere Ariana grande piangere più volte durante il concerto nella città natale di Mac Miller ti spezzerà il cuore : Un'emozione troppo forte da gestire The post Vedere Ariana Grande piangere più volte durante il concerto nella città natale di Mac Miller ti spezzerà il cuore appeared first on News Mtv Italia.

Chiara Ferragni si mostra ‘quasi’ in topless e scrive : “Seno piccolo - cuore grande”. Ma Fedez la prende in giro. Guarda la foto : Sguardo rivolto all’obiettivo, sorriso accennato in camera, mano e braccio per coprire il seno nudo: stavolta Chiara Ferragni ha sorpreso così i suoi follower, con un topless celato dal pudico gesto e una didascalia... L'articolo Chiara Ferragni si mostra ‘quasi’ in topless e scrive: “Seno piccolo, cuore grande”. Ma Fedez la prende in giro. Guarda la foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

grande Fratello - vince Martina Nasoni : è lei la “ragazza con il cuore di latta” di Irama : È Martina Nasoni la vincitrice del Grande Fratello 2019, la “ragazza con il cuore di latta” che ha ispirato l’omonima canzone portata a Sanremo da Irama. Originaria di Terni, lunghi capelli castani e sguardo dolce, la modella 21enne era tra i favoriti per la vittoria e ora si è aggiudicata il montepremi da 100mila euro in palio. Secondo classificato invece Enrico Contarin. ...

