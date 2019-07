Il Comic-Con delle serie DC Comics | dall' addio di Arrow ai nuovi personaggi in The Flash

Marvel rivela al Comic Con 2019 i piani per il 2020 e 2021 : Marvel Cinematic Universe sarà stata forse una delle grandi assenti l’anno scorso, ma è riuscita a ritagliarsi una sua speciale fetta al Comic Con 2019. Con tanto di effetti speciali ed esibizioni di primo piano, il colosso cinematografico ha regalato a tutti i suoi fan importanti novità sui palinsesti futuri. La Marvel ha chiarito inoltre che cosa succederà con l’avvento di Disney+, dove saranno disponibili i suoi contenuti e come ...

I trailer di Watchmen e Westworld - HBO al Comic-Con di San Diego : HBO nel segno della W.Nonostante l'addio di Game of Thrones, catalizzatore di fan adoranti in tutto il mondo, il canale che fa della qualità il faro di ogni sua produzione, guarda a un futuro sempre più radioso a partire dall'attesa novità di Watchmen adattamento di Damon Lindelof del fumetto omonimo riletto alla sua maniera. Seguito nel 2020 dal capolavoro di Jonathan Nolan e Lisa Joy Westworld che mostra il primo trailer ufficiale dell'attesa ...

Il primo trailer di The Flash 6 conferma addii e nuovi arrivi al Comic-Con 2019 : dal nuovo ruolo di Tom Cavanagh a Bloodwork : Siamo sempre più convinti che The Flash 6 sia ancora un gradino superiore alle altre stagioni. Grant Gustin e i suoi riescono a migliorare di anno in anno così come migliorano i villain di turno e gli effetti messi in campo per renderli veri e se lo scorso anno il nemico è stato Cicada (in versione doppia), questa volta tutto sembra mirare al maxi evento di Natale, Crisis on Infinite Earths. Il primo trailer di The Flash 6 arriva al Comic-Con ...

The Witcher il trailer della serie Netflix presentato al Comic-Con : The Witcher Henry Cavill è il protagonista della serie fantasy di Netflix. Al Comic-Con di San Diego il trailer della prima stagioneDoppia versione doppiata in italiano e in originale per il teaser trailer di The Witcher presentato al San Diego Comic-Con. La serie fantasy di Netflix in 8 puntate, è molto attesa dai fan di tutto il mondo visto il successo del videogioco e della saga letteraria omonima di Andrzej Sapkowski, che è stato consulente ...

Il trailer di The Witcher al Comic-Con 2019 - Henry Cavill e quel ruolo che voleva a tutti i costi : “Sono un fan del videogioco” : Al Comic-Con di San Diego ha debuttato il trailer di The Witcher, l'adattamento televisivo della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (anche consulente della serie). Lo show arriverà prossimamente sulla piattaforma Netflix con tutti gli otto episodi totali. Dai libri è stato poi tratto un videogioco. The Witcher è descritto come un epico racconto del destino di una famiglia. Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia, solitario ...

L’ultima volta del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 in difesa del controverso finale : “C’è sempre qualcuno indignato” : Non è stata propria un'accoglienza calorosa quella riservata a parte del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 di San Diego. Dei tanti attori inizialmente annunciati, molti hanno dato forfait all'ultimo minuto - tra cui i creatori, D.B. Weiss e David Benioff, già criticati per le scelte narrative prese nell'ottava stagione. Presenti al panel nell'affollatissima Hall H, Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj ...

The Witcher - al Comic-Con il trailer dell'attesa serie Netflix con Henry Cavill : Entro la fine dell'anno una nuova avventura fantasy è pronta ad invadere le nostre case. Al Comic-Con di San Diego Netflix ha mostrato il primo teaser trailer di The Witcher atteso adattamento della saga di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (consulente della serie) con Henry Cavill protagonista nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia. In apertura trovate il trailer in italiano mentre a questo link la versione originale.The Witcher ...

Al via le riprese di Legacies 2 : sul set Thomas Doherty come interesse amoroso di una delle gemelle? Le novità dal Comic-Con : Niente promo a San Diego per Legacies 2 le cui riprese inizieranno proprio in questo fine settimana e che, quindi, non si è mostrata durante il panel di ieri al Comic-Con 2019. Per i primi dettagli video dovremo attendere un po' ma non per le prime rivelazioni che hanno già incuriosito i fan dello spin off di The Vampire Diaries e The Originals soprattutto perché annunciati da una moderatrice di eccezione, Candice King alias Caroline Forbes ...

Il trailer di The Walking Dead 10 al Comic-Con 2019 svela baci inattesi - un cameo sconvolgente e lo scontro tra Carol e Alpha : Il trailer di The Walking Dead 10 al Comic-Con 2019 ha cambiato nuovamente le carte in tavola per tutti. Le parole usate da Daryl sono chiare e lasciano intendere che questa decima stagione sarà da record in termini di vittime e di scontri: "Sembra che ci limitiamo a sopravvivere tra una battaglia e l'altra". Questa è la vita dei nostri sopravvissuti che continuano ad accontentarsi di questo continuo cerchio che li vede tranquilli fino a quando ...

Marvel's Avengers : ecco il filmato della demo mostrata durante il Comic Con 2019 : In queste ultime ore è trapelato online il filmato relativo alla demo a porte chiuse di Marvel's Avengers mostrato durante il Comic Con 2019. Leggi altro...

Il trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 : James McAvoy nella serie già rinnovata per una seconda stagione : Il primo, maestoso, trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 non ha bisogno di molti commenti e nemmeno di una sontuosa cornice perché riesce a mettere insieme gli elementi della trilogia omonima di Philip Pullman. La serie promette bene e sembra ben lontana dalla lentezza e dalla noiosa trasposizione cinematografica de La Bussola d'Oro, regalando al pubblico adrenalina, colpi di scena e una regia di tutto rispetto visto che Tom Hooper, ...

IT Capitolo Due - al San Diego Comic-Con presentato il trailer del film : It Capitolo Due il trailer del filmDopo il successo del primo film arriva il sequel ambientato trent’anni dopo e con i protagonisti ormai cresciutiDopo il travolgente successo del primo film del 2017 con entusiasmo della critica e del pubblico e 700 milioni in tutto il mondo, torna l’universo di IT creato dal regista Andy Muschietti e ovviamente ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King.IT Capitolo Due riporta il male a ...

Queste oscure materie "non è contro la chiesa" per i produttori. Dal Comic-Con il trailer esteso : Il Comic-Con di San Diego è stata l'occasione per HBO e BBC di mostrare un nuovo trailer esteso dell'attesa serie His Dark Materials - Queste oscure materie adattamento della trilogia di romanzi di Philip Pullman vero e proprio fenomeno globale.Talmente amata che la trilogia ha già avuto un adattamento in formato radio-dramma, uno spettacolo al teatro Nazionale e una versione cinematografica prodotta da New Line che ne detiene i diritti. Peccato ...

Nancy Drew conquista il Comic-Con 2019 tra adrenalina e sangue : gli Hardy Boys saranno nella serie? (video) : Nancy Drew non delude. nella prima giornata del Comic-Con 2019 è stata proprio la nuova serie The CW la regina assoluta e con un video che mostra alcune delle scene clou dello show non poteva essere altrimenti. Dal ritrovamento di un cadavere nel parcheggio del locale dove lavora all'inizio delle indagini, dagli abiti insanguinati ai possibili colpevoli, la nuova versione di Nancy Drew segue la falsariga di Riverdale e si fa più oscura sia ...