Il cantautorato acustico dei Kessy Fa

Fonte : romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2019) Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di ascoltato alcuni brani deiFa, triotoscano formato da Nicola Sandri alla voce e chitarra acustica e cori, Claudio Vestrini alla voce e chitarra acustica e Ben Zenner Den al cajon, cha fa della malinconia ed ironia alcune delle loro caratteristiche principali. In questa occasione è importante ricordare il contributo artistico di Marco Vestrini, di cui vediamo in foto uno dei suoi graffiti artistici che simboleggia la filosofia, l’estetica minimalista e ancestrale deiFa, vediamo di conoscerli meglio: Ragazzi, perché esistono iFa? Claudio: IFa esistono perché esiste in noi del gruppo una nuova voglia di fare musica non tanto copiando gli altri ma proponendosi in prima linea come prodotto originale. Esistono perché è presente una volontà di esprimersi al di là degli aspetti di routine della musica ...

