Icardi Juventus | conferme dal Corriere | novità importanti Bianconeri decisi

Juventus - i bianconeri avrebbero liberato la maglia numero 9 per Icardi : La Juventus è arrivata a Singapore, dove domenica alle 13:30 ore italiane giocherà la prima partita dell'International Champions Cup contro il Tottenham, occasione per mister Sarri e per i tifosi bianconeri di testare le qualità dei nuovi acquisti De Ligt, Rabiot e Demiral. Nel frattempo la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. L'esigenza principale però è ...

Calciomercato Juventus – La clamorosa indiscrezione : c’è l’accordo tra Paratinici e Wanda Nara per Icardi in bianconero : Mauro Icardi alla Juventus? C’è l’accordo tra Wanda Nara e Paratici In attesa della prima giornata di campionato di Serie A, che si disputerà ad agosto, il calcio regala tanti colpi di scena e chicche speciali a colpi di mercato. Dopo la decisione dell’Inter e di Antonio Conte di escludere Mauro Icardi dal progetto nerazzurro, l’attaccante argentino sta trovando una nuova sistemazione. E’ la moglie-agente, ...

Juventus all'assalto di Icardi - ci sarebbe già l'accordo tra Paratici e Wanda Nara : Continua la vita da separato in casa per l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino è rimasto a Milano non seguendo la squadra nella tournée in Asia a differenza di Radja Nainggolan, l'altro big che non rientra nei piani della società per la prossima stagione. Il futuro dell'attaccante è destinato ad essere lontano dai nerazzurri, anche se c'è incognita su quale sarà la sua prossima squadra. Sono due i club maggiormente ...

Juventus - tutti i dubbi di Sacchi sull’eventuale arrivo di Icardi : La Juventus presenta il colpo de Ligt ma non è finita sul calciomercato, i bianconeri sono alla ricerca anche di un nuovo attaccante da consegnare a Maurizio Sarri, il nome che continua a rimbalzare è quello di Mauro Icardi, dubbi da parte di Arrigo Sacchi in un intervento a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sarri? “Potrebbe avere difficoltà unicamente se verranno ingaggiati calciatori senza grande cultura del lavoro, ...

Juventus - nella possibile formazione di Maurizio Sarri ci sarebbe anche Icardi (RUMORS) : La Juventus, dopo l'acquisto di De Ligt, inizia a prendere forma e l'acquisto del difensore centrale è l'ennesima conferma delle ambizioni bianconere, ovvero riconfermarsi in Italia e cercare di vincere la Champions League, attesa oramai dal 1996. La maggior parte dei media, italiani e non, sta esaltando il mercato della Juventus, che avrebbe costruito una squadra di qualità con una spesa non di certo eccessiva per una società di vertice come ...

Icardi-Juventus : è duello con il Napoli per l'attaccante : La Juventus non si ferma e dopo avere concluso l'operazione De Ligt, tenta l'ultimo grande colpo, questa volta in attacco. Il nome che manca per rendere la rosa completa è quello di Mauro Icardi, l'attaccante argentino ha ribadito più volte che se deve andare via dall'Inter lo farà solo per la Juventus. Anche il Napoli è interessata al giocatore ma De Laurentiis sta cercando di concentrare tutti gli sforzi su James Rodriguez altro obiettivo ...

Bagni : 'La Juventus prenderà Icardi solo per dare fastidio al Napoli' : Il mercato è pronto ad entrare nel vivo in questo mese di luglio, non tanto per la Juventus (che ha oramai definito l'acquisto di De Ligt, dopo gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot, Buffon) ma anche le competitor per eccellenza dei bianconeri. Si aspettano acquisti di mercato importanti da parte di Inter e Napoli, con la società di Suning che dovrà necessariamente investire nel settore avanzato così come il Napoli, alla ricerca di ...

Icardi Juventus - l’argentino aspetta i bianconeri : nuova svolta nell’affare : Icardi Juventus – Mauro Icardi è sempre al centro delle voci di mercato. Il bomber non è partito per la tournée asiatica della squadra di Antonio Conte, fuori dal progetto dell’Inter come dichiarato pubblicamente dall’amministratore delegato Beppe Marotta. L’argentino dovrà trovare una nuova sistemazione, con la Juventus sempre al primo posto dei suoi pensieri. Icardi, però, non avrebbe intenzione di arrivare alla fine ...

Calciomercato Juventus : Icardi potrebbe arrivare dopo ferragosto : Conclusa la telenovela Matthijs de Ligt, il Calciomercato della Juventus si proietta su Mauro Icardi. Il calciatore argentino lascerà l’Inter che lo ha ormai messo ai margini. I bianconeri, secondo l'edizione online di Tuttosport, sono la squadra più vicina all’attaccante. Il quotidiano piemontese parla di “tavola già apparecchiata”. Ma perché la trattativa non è ancora entrata nel vivo? Due i motivi principali, le cessioni e una strategia ...

Inter - la Juventus si gode la diatriba con Mauro Icardi : l'argentino vorrebbe i bianconeri : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Nonostante la squadra sia partita per l'Asia per la tournée che la vedrà protagonista nell'International Champions Cup, il centravanti argentino continua ad essere al centro di varie voci di mercato. L'attaccante è rimasto a Milano, escluso dai convocati di Antonio Conte che, invece, ha portato con sé l'altro giocatore che è ufficialmente fuori dal progetto, Radja Nainggolan. Maurito, ...

Paganini (Rai Sport) : 'Icardi sarà il colpo più importante in attacco per la Juventus' : La Juventus ha ormai messo a segno un grande colpo di mercato ovvero Matthijs De Ligt. Ma i bianconeri di certo non si fermeranno qui ed è possibile che Fabio Paratici faccia qualcosa anche in attacco. Si parla molto di un interesse della Juve per Mauro Icardi e di questo ne argomento ne ha parlato anche il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini. L'esperto di mercato ha spiegato che l'argentino potrebbe essere il grande colpo di mercato per ...

