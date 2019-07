Huawei Mate 30 Pro sarà pieno di fori frontalmente | secondo questa foto

HONOR 9X - 9X Pro - Huawei Mate 30 e Mate 30 Lite : certificazioni - dettagli e anticipazioni : Scopriamo nuovi dettagli su Huawei Mate 30, Mate 30 Lite, HONOR 9X e 9X Pro grazie alle certificazioni TENAA, benchmark e immagini in anteprima. L'articolo HONOR 9X, 9X Pro, Huawei Mate 30 e Mate 30 Lite: certificazioni, dettagli e anticipazioni proviene da TuttoAndroid.

Specifiche e design finale di Huawei Mate 30 Lite : adesso sappiamo proprio tutto : Siamo qui per confermarvi buona parte delle Specifiche tecniche, come pure quello che dovrebbe essere il suo design finale, che interessano il Huawei Mate 30 Lite, conosciuto in territorio cinese come Nova 5i Pro, il tutto grazie all'ente locale TENAA (insieme ai dettagli relativi ai prossimi Honor 9X e Honor 9X Pro). Come riportato da 'gizmochina.com', il device dovrebbe includere uno schermo IPS da 6.26 pollici con risoluzione FullHD+ ...

Sblocco definitivo per Huawei Mate 20 Pro con EMUI 9.1 : anche i Wind pronti il 20 luglio : Giungono importanti segnalazioni oggi 20 luglio in Italia per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Pro. Può sembrare strano, ma in tanti erano ancora in attesa del tanto invocato aggiornamento con EMUI 9.1, soprattutto tra coloro che hanno voluto puntare su uno smartphone brandizzato. Tra questi c'erano anche coloro che per un motivo o per un altro si sono focalizzati sulla variante marchiata Wind. Ebbene, ...

Affamati di novità? Ecco le ultime da Samsung Galaxy Note 10 - Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite : Ecco gli ultimi dettagli trapelati su Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite, da colorati render alle caratteristiche tecniche. L'articolo Affamati di novità? Ecco le ultime da Samsung Galaxy Note 10, Galaxy M30s e Huawei Mate 30 Lite proviene da TuttoAndroid.

Accumula ritardo Huawei Mate 10 Lite : spunta la B344 - neanche l’ombra di EMUI 9 : Arrivano alcune novità importanti e significative per gli utenti che nell'ultimo anno e mezzo (abbondante) hanno deciso di portarsi a casa un Huawei Mate 10 Lite. Il device è continuamente nei pensieri del produttore e, secondo quanto raccolto oggi 18 luglio, sta iniziando a ricevere l'aggiornamento B344 in giro per l'Europa. Al momento della pubblicazione dell'articolo non si registrano ancora notifiche da parte di utenti che hanno avuto modo ...

Pesantissimo l’aggiornamento con EMUI 9.1 per Huawei Mate 10 Pro : primi dettagli sulla B300 : Ci sono buone notizie da prendere in esame oggi 18 luglio per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 10 Pro in due anni scarsi di vendite. Come vi avevo anticipato non molto tempo fa sulle nostre pagine, con un articolo specifico, il produttore ha dato finalmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1, mettendo la parola fine ad una lunga attesa. Ecco perché questo giovedì diventa molto importante ...

La EMUI 9.1 approda anche su Huawei Mate 10 Pro e HONOR Play : Huawei Mate 10 Pro e HONOR Play iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla EMUI 9.1, sempre basata su Android 9 Pie: ecco i dettagli dei firmware in distribuzione. L'articolo La EMUI 9.1 approda anche su Huawei Mate 10 Pro e HONOR Play proviene da TuttoAndroid.

Addirittura 150 euro di sconto per Huawei Mate 20 Pro a rate con Vodafone dal 17 luglio : Ci sono importanti novità che possiamo considerare valide a partire da oggi 17 luglio per tutti coloro che da mesi stanno valutando la possibilità di acquistare un Huawei Mate 20 Pro. Soprattutto per chi intende procedere con la transazione solo a rate, magari sfruttando la nuova proposta commerciale di Vodafone, dopo che il device brandizzato ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con EMUI 9.1 come avrete notato con un nostro recente report. ...

Vodafone propone Huawei Mate 20 Pro a rate ad un prezzo super : Huawei Mate 20 Pro è in offerta super a rate nei negozi Vodafone: 30 rate mensili da 9,99 euro l'una, senza alcun anticipo. L'articolo Vodafone propone Huawei Mate 20 Pro a rate ad un prezzo super proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart - P20 Lite - Mate 10 Lite - Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018) ricevono nuove patch di sicurezza : nuove patch di sicurezza per Huawei P Smart, P20 Lite e Mate 10 Lite, così come per Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018). L'articolo Huawei P Smart, P20 Lite, Mate 10 Lite, Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018) ricevono nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Day - Huawei MateBook D Ultrabook tra le offerte irrinunciabili del 16 luglio : La seconda giornata dell'Amazon Prime Day 2019 propone l'Ultrabook Huawei MateBook D al 43% di sconto e altre offerte imperdibili valide per tutta la giornata di martedì 16 luglio fino alle 23:59. Troverete smartphone, TV e molto altro.Continua a leggere

Quasi pronto Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9.1 : l’aggiornamento si affaccia su Firmware Finder : Spuntano alcune indicazioni molto interessanti per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite qui in Italia. Dopo avervi parlato del nuovo aggiornamento di seconda fascia in uscita anche nel nostro Paese, con peso piuttosto limitato stando alle prime notizie emerse, tocca ora concentrarsi su EMUI 9.1. Ad oggi, occorre premetterlo, non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita entro cui ...

Huawei Mate 20X 5G riceve il suo primo importante aggiornamento software in Italia : Huawei Mate 20X 5G sta ricevendo in queste ore il suo primo corposo aggiornamento software dall'annuncio per il mercato Italiano. L'articolo Huawei Mate 20X 5G riceve il suo primo importante aggiornamento software in Italia proviene da TuttoAndroid.

Pronti per l’Amazon Prime Day 2019 : Huawei P30 Pro - Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 il 14 luglio : Mancano praticamente pochissime ore all'Amazon Prime Day 2019, che partirà alle 00.01 di domani 15 luglio, ma le offerte si presentano già molto ricche. Tra queste ne ritroviamo una particolarmente invitante, relativa al Huawei P30 Pro: chi di voi volesse aggiudicarsi il top di gamma del produttore cinese dovrà sborsare appena 790 euro (che non sono poi tanti per un portabandiera di questo calibro). Parliamo della variante nera DualSIM, venduta ...