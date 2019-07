Higuain cerca casa La sua 21 fuori dallo store della Juve

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2019) Pipita sempre più in bilico. Resta incerta la situazione di Gonzaloalla. Dopo il cambio di maglia dell’argentino il club non ha ancora reso disponibile la sua numero 21 tra le maglie acquistabili sullo. L’ennesimo segnale che il suo futuro in bianconero non è per nulla certo. Per lui continua a parlare il fratello-agente convinto che non ci siano dubbi sulla sua permanenza a Torino. Mentre a Roma già si festeggia per il suo arrivo in giallorosso, il Pipita appare sempre più sconsolato e ind’autore. Quell’autore che pensava di aver trovato in Maurizio Sarri all’epoca del Napoli e che in un momento di ennesima difficoltà lo aveva preso con sé al Chelsea per rilanciarlo. Oggi anche il tecnico toscano si lava le mani e spiega «Io lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione. In questo momento Gonzalo lo è e lo ...

