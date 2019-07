Governo | Salvini | abbiamo aspettato anche troppo

Il sondaggio : Governo M5s-Lega - 6 elettori su 10 sono stanchi - ma Salvini sfiora il 37% : Gli elettori italiani sono sempre più scontenti, o meglio stanchi, dei continui litigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al mattino la crisi di Governo sembra inevitabile, al pomeriggio si alzano i toni, ma prima che scenda la notte, il dialogo è ristabilito (o quasi). I due leader, ormai, si trascinano così da mesi e il 55% degli elettori, stanco della situazione, sta perdendo interesse - e fiducia - nella politica. È questo il ...

Migranti - Salvini scrive al Governo francese : “Italia non è più campo profughi dell’Ue” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invia una lettera al suo omologo francese sul tema dei Migranti: "Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta".Continua a leggere

Matteo Salvini - dalla Lega la bomba sul Governo : "Non c'è scadenza". Altroché crisi chiusa : "C'è una scadenza? E dove c'è scritto?". Sembra essere la resa dei conti finale tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Se pensano che la questione della crisi di governo sia chiusa, allora hanno fatto male i loro calcoli. Matteo può rompere anche a Ferragosto", è la tesi di un ministro che ha parlato

Pd : Faraone - 'nuovo Pd infastidito da mie battaglie contro Governo e Salvini' : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "Politicamente non posso pensare che l’obiettivo sia cancellare chi come me e come noi ha condiviso gli anni dei nostri governi dal partito. Fosse così sarebbe suicida prima che miope. Evidentemente al 'nuovo Pd' danno fastidio le battaglie che io ho fatto, ultima dell

Bruno Vespa su Salvini : 'Teme che nasca un altro Governo senza di lui' : Nel consueto editoriale pubblicato dal Quotidiano Nazionale, Bruno Vespa, solitamente tra i meglio informati sulle vicende di Palazzo Chigi, cerca d'interpretare l'attuale situazione di crisi nel governo giallo-verde guidato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il popolare decano dei giornalisti e conduttori televisivi non usa mezzi termini per descrivere le mosse del Vice Presidente del consiglio Matteo Salvini. Non salirà al Colle per ...

Ma quale rimpasto - provateci voi a fare il ministro della Difesa nel Governo Salvini… : Ha fatto bene il premier Conte a difendere la sua squadra e a chiarire che “nessun ministro mi ha mai chiesto il rimpasto”. Il leader leghista Salvini continuerà ad attaccare alcuni colleghi di governo ma le sue accuse sono di fatto depotenziate dalla rivelazione del presidente del Consiglio, secondo cui nessuno ha mai avanzato sostituzioni a Palazzo Chigi. Da tempo nel mirino del vicepremier del Carroccio c’è Elisabetta Trenta. Sarebbe ...

I rimpatri di Salvini sono meno di quelli del Governo Renzi : «La priorità sono le espulsioni». Dalla fredda Helsinki, dove ha partecipato al vertice informale dei ministri dell'Interno, Matteo Salvini ribadisce la volontà di rimandare indietro i migranti irregolari. E...

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini ha paura di venire alle Camere. Gravissimo e inquietante. Governo? Esperimento fallito” : “È Gravissimo il fatto che il ministro dell’Interno, da giorni sollecitato a riferire in Parlamento, ne parla dappertutto ma ha paura a parlarne di fronte alle Camere. E’ molto inquietante“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul caso dei Fondi russi al Carroccio. Circa il futuro del governo gialloverde, Zingaretti osserva: “Crisi ...

Governo - crisi evitata (per ora) Ma Salvini resta col colpo in canna : Il timer delle elezioni politiche anticipate a settembre è disinnescato ma il Governo Conte naviga a vista imbarcando acqua senza che né Di Maio né Salvini facciano niente perché non affondi. Come nel gioco dell’oca si torna alla casella di partenza Segui su affaritaliani.it

Pietro Senaldi a In Onda - la verità su Matteo Salvini e la crisi di Governo : "Ne chiederanno conto a lui" : "Se il governo sbaglia, un giorno gli italiani non chiederanno conto a Giuseppe Conte ma chiederanno conto a Matteo Salvini". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di In Onda su La7 in collegamento con Luca Telese e David Parenzo, riassume in una battuta cosa c'è dietro l'escalation di tensi

"La crisi di Governo non è inevitabile". Il messaggio di pace di Di Maio a Salvini : La temperatura nel governo resta sempre alta, ma in un'intervista all'edizione cartacea de La Stampa il leader dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, prova a raffreddarla: “Escludo che ci possa essere una crisi. Questo è l'unico governo possibile, altrimenti rischiamo il ritorno dell'asse Pd-Forza Italia che ha distrutto l'Italia”. Quindi la crisi, per Di Maio, non è inevitabile, in quanto “di inevitabile c'è solo il lavoro per il benessere del ...

Il piano di Salvini contro Conte per un Governo a trazione Lega : Il giallo sul colloquio al Colle. Sfogo del premier: «Mi minaccia con la crisi? Io un lavoro ce l’ho»

Anche Salvini è responsabile dei No del Governo. Parla Mondini : Roma. “Più preoccupato o più arrabbiato? Più arrabbiato, non se ne può più di un governo e di ministri che prendono per i fondelli gli elettori e la parte sana a produttiva di questo paese. E quando parlo di governo non mi riferisco solo ai 5 stelle e Danilo Toninelli, perché il governo è unico, dun