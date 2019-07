Google Stadia in futuro arriverà sui dispositivi e i browser più popolari in commercio

Google Stadia sulla cresta dell’onda - ma cosa succede ai giochi se il progetto fallisce? : Con Google Stadia l'industria videoludica mira a fare un salto nel futuro. Le tecnologie messe in campo dal colosso statunitense sono infatti pronte a modificare in maniera radicale lo scenario per quanto concerne i videogiochi, nonostante i tempi più o meno lunghi che si prospettano per il compiersi di questa vera e propria rivoluzione. Se da un lato l'impegno da parte di Google è innegabile, dall'altra è purtroppo doverosa da constatare ...

Google Stadia : per giocare su TV avrete bisogno anche di uno Stadia Controller : Recentemente Google ha presentato una sessione AMA su Reddit al fine di diffondere alcune nuove informazioni su Google Stadia (servizio di Google dedicato al gaming in streaming).Andrey Doronichev ha confermato che il nuovo servizio sarà compatibile con tutti i Controller HID, Dualshock 4, l'Xbox Controller e addirittura l'Xbox Adaptive Controller (la proposta di Microsoft per quei giocatori che soffrono di disabilità motorie), naturalmente si ...

Google Stadia e la paura del cloud? "Un giorno tutti i giochi saranno sul cloud e noi abbiamo ottime sensazioni" : La giornata di ieri è stata teatro di un evento estremamente atteso sia per chi guarda a Google Stadia come al futuro del gaming sia per chi invece rimane scettico nei confronti del servizio di game streaming basato sul cloud di Google. Ieri si è infatti tenuto su Reddit il primo AMA (Ask Me Anything) dedicato a Stadia.Il director of product, Andrey Doronichev, ha cercato di rispondere alle domande degli utenti non entrando sempre nello ...

Il primo AMA su Reddit dedicato a Google Stadia si terrà questa settimana : C'è qualcosa che volete sapere su Google Stadia? Non siete soddisfatti delle varie informazioni presenti in rete? Ebbene, ci sono buone notizie per voi, perché il 19 luglio alle ore 19 si terrà il primo AMA di Stadia su Reddit.Se non volete porre domande per le quali esistono già delle risposte, vi riportiamo le informazioni già note sulla piattaforma:Che ne dite? Parteciperete al Reddit AMA questo venerdì?Leggi altro...

Febbre da Google Stadia - migliaia gli sviluppatori già al lavoro sulla piattaforma : Quando si parla di Google Stadia l'attenzione dei videogiocatori non può non schizzare irrimediabilmente alle stelle. È infatti parecchia la curiosità di scoprire quali saranno le feature della nuova piattaforma prodotta la colosso statunitense, che mira a divenire un punto di riferimento all'interno del mercato videoludico. Ovviamente la sfida lanciata a due cariatidi del calibro di Microsoft e Sony è assolutamente lungi dall'esser vinta, con ...

Oltre 4.000 sviluppatori hanno fatto domanda per partecipare al programma "Stadia Partners" di Google : Più di 4.000 studi di sviluppo hanno presentato domande per partecipare al programma di Stadia chiamato "Stadia Partners".La conferma arriva dal technical account manager Sam Corcoran, che ha dichiarato al pubblico della Develop: Brighton 2019 che il numero di sviluppatori che desideravano essere sulla nuova piattaforma di streaming di Google era considerevole.Stadia Partners è un programma attraverso il quale gli studi di sviluppo possono ...

Stadia : Google svela quali saranno i dispositivi mobile supportati al momento del lancio : Google Stadia è ancora a pochi mesi di distanza e ci sono molti dettagli che i consumatori vogliono apprendere prima che il servizio di streaming basato su cloud sia ufficialmente attivo. Gli acquirenti che hanno acquistato la Founder's Edition in buona fede avranno accesso al servizio a novembre e la pagina di supporto di Stadia è stata appena aggiornata con alcuni nuovi dettagli su come funzionerà questa esperienza, segnala Gamerant.Una delle ...

Google Stadia non per tutti - quali dispositivi mobile supportati al lancio? : Google Stadia è ormai a pochi mesi di distanza dalla sua release, con gli appassionati di videogiochi che scalpitano nell'attesa di scoprire sempre maggiori dettagli sulla nuova piattaforma del colosso statunitense. La mobilitazione di un vero e proprio mostro quale Google incuriosisce non poco la community dei videogiocatori, e ovviamente ha creato non poco allarme anche tra chi è da decenni ai vertici della catena alimentare nel ...

Stadia : Google conferma il supporto al multiplayer e svela altri dettagli sulla piattaforma streaming : Tra le ultime novità su Stadia condivise da Google, è emerso che fortunatamente non perderemo l'accesso ai giochi sulla piattaforma anche se il publisher deciderà di uscire dal servizio streaming. Questa è una delle cose che il gigante della tecnologia ha rivelato in un aggiornamento completo delle FAQ del servizio in cui Google promette che una volta acquistato il gioco sulla sua piattaforma, avremo il diritto di riprodurlo. Ciò significa che ...

Google aggiorna le FAQ di Stadia con nuovi dettagli su controller - multiplayer e altro : Il mese scorso Google ha annunciato i prezzi, i titoli di lancio e altri dettagli sul servizio di gioco in streaming Stadia e un aggiornamento delle FAQ ufficiali risalente al 3 luglio rivela ancora di più sul controller, sul multiplayer locale e su come riscattare il servizio più avanti quest'anno. L'articolo Google aggiorna le FAQ di Stadia con nuovi dettagli su controller, multiplayer e altro proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett - secondo il CEO di Larian Studios : Dopo l'annuncio di Google Stadia, il tema del cloud gaming è diventato uno dei temi più discussi tra i giocatori, specialmente in rapporto alle console tradizionali, con PS5 e Xbox Scarlett in procinto di arrivare nei negozi il prossimo anno.In un'intervista con Wccftech, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha parlato di come a suo avviso le potenzialità del cloud computing rendano servizi come Stadia più interessanti delle nuove ammiraglie ...

Google Stadia : per Phil Harrison saranno i provider a dover adeguare le proprie offerte : Phil Harrison, vice presidente e general manager di Google afferma che il limite di dati di una connessione non rappresenti un grosso problema per la piattaforma streaming Stadia.Durante un'intervista rilasciata a GameSpot, Harrison si è detto fiducioso riguardo ai provider che adegueranno le loro offerte."Gli ISP riescono ad anticipare i bisogni dell'utente e se guardiamo a ciò che è accaduto negli anni con le connessioni a consumo dopo ...

Sony non teme Google Stadia : console come PS5 sono ancora necessarie : Nonostante l'arrivo di servizi come Google Stadia e Project XCloud di Microsoft, secondo Sony il mondo non è ancora pronto per il cloud gaming e per questo motivo console come PS5 la faranno ancora da padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico, come riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato ...

Google promette che i titoli acquistati su Stadia saranno vostri per sempre : Sulla carta Google Stadia potrebbe davvero rivoluzionare il mondo del gaming, tuttavia più passano i mesi e più aumentano i dubbi degli utenti, che giustamente vogliono vederci chiaro prima di valutare l'acquisto di un servizio di cui non è nemmeno prevista una beta.Come riporta IGN, molto utenti si sono infatti chiesti se i giochi acquistati saranno disponibili per sempre o se in qualche modo saranno presenti delle limitazioni, secondo il capo ...