Gol Kane | l’attaccante segna da casa sua | le immagini della fantastica prodezza VIDEO

Juventus - esordio amaro in ICC : un Gol pazzesco di Kane beffa i bianconeri allo scadere! [FOTO] : L’esordio della Juventus in International Champions Cup è amaro: bianconeri beffati da un gol pazzesco di Harry Kane al 91′, quando ormai le due squadre sembravano indirizzate verso i calci di rigore. Partita a due facce per la prima vera Juve di Sarri: primo tempo in difficoltà e dominato dal Tottenham, secondo più pimpante anche grazie a qualche innesto dalla panchina. Un solo gol nella prima frazione, di Lamela. Sarri fa ...