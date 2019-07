Giro della Valle d’Aosta 2019 | quinta tappa | Mauri Vansevenant vince la 56esima edizione

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Già dopo la fineprima frazione in linea il finaledeld’Aosta era pressoché scritto. A(Vulsteke), infatti, rimaneva solo il compito di completare le sue fatiche amministrando il vantaggio esorbitante rispetto alla concorrenza. Così è stato e alla fine è proprio il talento belga a brindare il successo finale nella premiazione di Cervinia. A fargli buona compagnia sul podio anche Adam Hartley (SEG) a 4’30” e Kevin Inkelaar (FDJ) a 9’18”. Andrea Bagioli (Team Colpack) si è invece imposto nell’ultima frazione con arrivo in salita a Cervinia con uno sprint finale in cui è riuscito ad avere la meglio di Mixin Van Gils (Lotto Sudal Under 23) e Michel Ries (Kometa). Questo è il primo successo italiano in unapartita con buone attese, tuttavia mai realmente rispettate per i nostri ...

NicolaPorro : “Il paese si svuoterà, nel giro di qualche anno crolleranno il valore di case e negozi e sarà allora che, come in a… - ManlioDS : Curioso ritenere fondamentali alcuni emendamenti, minacciando il governo, ma non inserirli nel testo base del decre… - MonicaCirinna : #Salvini smentito da Palazzo Chigi su presenza #Savoini a cena con #Putin. Quanto può ancora durare questa presa in… -