Giochi Pokémon Nintendo Switch | i migliori da comprare

Pokémon Spada e Scudo riciclano i modelli dei Giochi 3DS? Game Freak non ci sta : Per quanto si tratti di due giochi estremamente attesi, Pokémon Scudo e Pokémon Spada non si sono di certo salvati da ogni critica soprattutto a causa dell'assenza di diversi mostriciattoli e della sensazione che i modelli del gioco siano stati riciclati dai capitoli sbarcati su Nintendo 3DS. Proprio questi due punti sono i protagonisti di alcuni chiarimenti da parte di Game Freak.Sono Junichi Masuda e Shigeru Ohmori ad essere i protagonisti di ...

Game Freak ci spiega perché le nuove funzionalità scompaiono dai Giochi Pokémon : I giochi Pokemon tendono ad avere l'abitudine di introdurre nuove funzionalità con ogni capitolo, solo che le feature vengono in seguito abbandonate quando vengono introdotti giochi successivi. In un'intervista con il director di Pokemon Spada e Scudo, Shigeru Ohmori, Metro ha deciso di chiedere perché questo accade solitamente. Ohmori ha avuto questo da dire quando gli è stato chiesto se Dynamax resterà a lungo una feature per altri titoli:"A ...

I Digimon sfidano i Pokémon su Nintendo Switch con ben due Giochi : L'eterna sfida tra i Digimon e i Pokémon sta per ripetersi. I mostriciattoli tascabili, rispettivamente di casa Bandai Namco e Nintendo, torneranno infatti a "correre" sulla stessa piattaforma, stuzzicando fantasie - e portafogli! - di quanti amano perdersi in colorate avventure e lanciarsi nella carriera virtuale di Allenatore. L'arena scelta per lo scontro è naturalmente Nintendo Switch, la console ibrida del colosso di Kyoto che in futuro ...

Pokémon Spada e Scudo : Game Freak sta riciclando le animazioni dai Giochi per 3DS? : Dopo che Game Freak ha rivelato che Pokémon Spada e Scudo non includeranno tutti i mostri tascabili, il produttore Junichi Masuda è stato costretto a spiegare in che modo parte di questa decisione era legata al fatto che al team era stato richiesto di creare animazioni di "alta qualità" per i nuovi giochi.Ora, però, è comparso online un video (per gentile concessione dell'utente MysticSong), che confronta le animazioni dei nuovi capitoli per ...

Pare proprio che Pokémon Spada e Scudo siano i Giochi meno apprezzati dell'E3 2019 : Come da tradizione l'E3 2019 ha i propri vincitori e i propri "sconfitti" e anche questa edizione non è di certo da meno. A quanto Pare uno dei giochi più "odiati" di quest'anno è anche uno dei potenziali blockbuster dei prossimi mesi: Pokémon Spada e Scudo.Su ResetEra è stato pubblicato un grafico che mostra i dislike per visualizzazione dei giochi presenti all'evento losangelino dimostrando come i due nuovi Pokémon si trovino al primo posto ...

Pokémon Spada e Scudo - il trailer e la data dei nuovi Giochi : http://www.youtube.com/watch?v=p_dgvgpC8Nw In vista dell’E3, la convention globale dedicata ai videogiochi che si terrà dal prossimo 11 giugno a Los Angeles, Nintendo ha rivelato le prime informazioni e le prime immagini sui nuovi attesissimi giochi Pokémon Spada e Scudo. Annunciati lo scorso febbraio, i nuovi titoli, ambientati nella nuova regione di Galar che alterna spianate erbose ed elaborate città, arriveranno sulle Nintendo Switch ...

Il servizio Pokémon Home collegherà i Giochi su tutte le piattaforme tramite il cloud : Il servizio si chiama Pokémon Home ed è basato sul cloud senza essere legato a un singolo sistema e funzionerà con Pokémon Go, i giochi Pokémon Lets Go e anche con Pokémon Spada e Scudo, inoltre sarà possibile collegarlo a Pokémon Bank, se si dispone di un account per i mostri raccolti nei giochi 3DS. L'articolo Il servizio Pokémon Home collegherà i giochi su tutte le piattaforme tramite il cloud proviene da TuttoAndroid.