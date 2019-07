FOTO Gruppo di tifosi del Bologna in pellegrinaggio per Mihajlovic

Coppa d’Africa - concluso il gruppo B : Madagascar e Nigeria vanno avanti - la Guinea vince e spera [FOTO] : Si sono da poco concluse le ultime due gare, giocate in contemporanea, del gruppo B di Coppa d’Africa. Il Madagascar ha avuto la meglio della Nigeria per 2-0 (reti di Nomenjanahary al 13′ e di Andria al 53′) ma entrambe hanno passato il turno, la prima con 7 punti e la seconda con 6. Stesso risultato tra Burundi (rimasto in inferiorità numerica dal 12′) e Guinea, con questi ultimi che adesso sperano nel ripescaggio ...