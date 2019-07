Fortnite | ecco cosa è successo nell' evento Cattus vs Doggus

Fonte : eurogamer

(Di domenica 21 luglio 2019) Dopo settimane di preparazione ieri il robot "" e il mostro "" si sono finalmente affrontati, regalando ai giocatori diBattaglia Reale uno spettacolo epico.Pochi giorni fa è stato avvistato un misterioso mostro nei pressi dei mari di Picco Polare e'Impianto a Pressione è iniziato l'assemblaggio di un gigantesco robot. Nel frattempo alcune piattaforme volanti hanno dato inizio a un misterioso conto alla rovescia, preannunciando l'arrivo di un nuovo imperdibileper il titolo di Epic Games.Al termine del countdown, ilè emerso dai mari per dirigersi verso il Vault situato a Sponde del Saccheggio, distruggendo nel frattempo diverse costruzioni con il suo raggio laser. Poco dopo si è attivato il Robot dell'impianto a Pressione che ha ingaggiato il mostro con una salva di missili. Il preludio di un combattimento adrenalinico, epico e ricco di colpi di ...

