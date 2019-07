Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 21 luglio 2019) «Se non ciresipiscenze del governo non cimargini di trattativa, perchéè tutta una presa in giro ed è inutile parlare delle singole...

fisco24_info : Fontana e il fronte del Nord sfidano Conte: senza autonomia finanziaria non ci sono margini per trattare: «Se non c… - sole24ore : #Fontana e il fronte del Nord sfidano #Conte: senza autonomia finanziaria non ci sono margini per trattare… - ClickBurger : @Giov_Fontana @borghi_claudio @NicolaCostanzo2 @ECastangia (I tonti che mi seguono non lo sanno che abbiamo piegato… -