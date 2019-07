Fekir l’uomo che mise in ginocchio il City di Guardiola all’Etihad

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2019) Campione del mondo Se volessimo limitarci al palmares, Nabilpuò fregiarsi del titolo di campione del mondo. Non titolare con la Francia lo scorso anno in Russia ma nemmeno campione del mondo per onor di firma. Ha giocato scampoli di tutte le partite della cavalcata mondiale dei francesi, tranne la semifinale contro il Belgio. Per lui, nove minuti nella finale contro la Croazia. Con la Nazionale francese, non proprio priva di talenti, vanta 21 presenze e due gol. È un calciatore di indubbio talento. Che in passato ha subito anche infortuni di un certo rilievo. Nel 2015 subì la rottura del legamento crociato ed è rimasto a lungo fuori gioco. Lo scorso anno, fu grande protagonista della prima partita di Champions tra il Manchesterdi Pepe appunto il suo Lione. Vinsero, incredibilmente, i francesi per 2-1. All’Etihad Stadium.impressionò. Fu autore di un ...

