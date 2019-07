Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) “Cambieràil, mentre cresceranno i prezzi dei biglietti”Abruzzo e Molise. Da domenica 28 luglio i due Frecciabianca che colleganoandranno in soffitta: al loro posto, entreranno in funzione iFrecciargento. “Ma idi percorrenza resteranno immutati e ci sarà un sensibile aumento delle tariffe, da un minimo del 14% a un massimo del 38%” aggiunge l’associazione dei consumatori, che preannuncia un esposto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a quella di regolazione del trasporto e al ministero dei Trasporti. Per arrivare adalla città natale di D’Annunzio bisognerà scucire 81 euro invece degli attuali 71. E il ritocco verso l’alto riguarderà tutte le tratte intermedie. “L’aspetto più clamoroso è l’aumento degli abbonamenti, in particolare quello daa Rimini dove si andrà a registrare un +88% ...

fattoquotidiano : Federconsumatori denuncia: “I treni Pescara-Milano cambiano solo nome. Identici tempi di percorrenza e prezzi aumen… - Cascavel47 : Federconsumatori denuncia: “I treni Pescara-Milano cambiano solo nome. Identici tempi di percorrenza e prezzi aumen… - Noovyis : (Federconsumatori denuncia: “I treni Pescara-Milano cambiano solo nome. Identici tempi di percorrenza e prezzi aume… -