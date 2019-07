Famiglia di egiziani trascinata a forza fuori da un aereo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Franco Grande Unadiè stata aggredita all'interno di undella compagnia rumena Tarom Airlines da alcuni agenti di polizia che li ha scaraventatidal veivolo con laUnadiè stata aggredita all'interno di undella compagnia rumena Tarom Airlines da alcuni agenti di polizia che li ha scaraventatidal veivolo con la. Tutta la scena è stata filmata da una passeggera, Viorica Hagagg, che ha postato il video sulla sua pagina Facebook facendolo diventare virale. L'aggressione è avvenuta all'aeroporto di Bucarest in un volo diretto al Cairo in quanto l'uomo, sua moglie e suo figlio non capivano che non potevano restare seduti nella fila dell'uscita di sicurezza. Era stato chiesto loro di spostarsi sia in inglese sia in rumeno ma, per sbloccare la situazione, è dovuta intevenire la polizia. Il capoè ...

