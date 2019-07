FaceApp, allarme sicurezza: che fine fanno le foto? (Di domenica 21 luglio 2019) Ogni scatto potrebbe essere archiviato nei server e utilizzato. In molti si stanno interrogando sulla questione privacy. Basta un clic ed ecco visi e chiome riempiersi di rughe e capelli bianchi. Da quando il tormentone FaceApp - l'applicazione che invecchia e ringiovanisce i volti - è tornato a impazzare sul web, molti si sono interrogati sulla questione privacy, sollevando dubbi sulla sicurezza dell'app. Ogni scatto, infatti, potrebbe essere archiviato nei server in uso dallo sviluppatore, la FaceApp Inc. e poi utilizzato in modo non chiaro. (Di domenica 21 luglio 2019) Ogni scatto potrebbe essere archiviato nei server e utilizzato. In molti si stanno interrogando sulla questione privacy. Basta un clic ed ecco visi e chiome riempiersi di rughe e capelli bianchi. Da quando il tormentone- l'applicazione che invecchia e ringiovanisce i volti - è tornato a impazzare sul web, molti si sono interrogati sulla questione privacy, sollevando dubbi sulladell'app. Ogni scatto, infatti, potrebbe essere archiviato nei server in uso dallo sviluppatore, laInc. e poi utilizzato in modo non chiaro.

Negli Stati Uniti, il leader della minoranza democratica al Senato Usa Chuck Schumer ha spedito una lettera all'Fbi e alla Federal Commission chiedendo l'apertura di una indagine e denunciando "accesso totale e irrevocabile a foto e dati personali" da parte di FaceApp. Schumer ha sottolineato il rischio posto per la privacy di milioni di americani che l'hanno usata e per la sicurezza nazionale, dato che l'app è stata sviluppata (già nel 2017) da Wireless Lab.



Dal canto suo, in una nota, FaceApp ha assicurato che entro 48 ore dall'uso i dati dell'utente vengono cancellati dal suo cloud. "Tutte le funzionalità di FaceApp sono disponibili senza effettuare il login e si può accedere solo dalla schermata delle impostazioni - ha aggiunto la società -. Di conseguenza, il 99% degli utenti non effettua l'accesso e pertanto non abbiamo accesso a dati che potrebbero identificare una persona".



FaceApp ha poi rimarcato di non vedere o condividere dati dell'utente con terze parti e che "i dati dell'utente non vengono trasferiti in Russia". "Inoltre - ha spiegato la società - vorremmo commentare una delle preoccupazioni più comuni degli utenti: tutte le immagini della galleria vengono caricate sui nostri server dopo che un utente concede l'accesso alle foto. Noi non lo facciamo. Carichiamo solo una foto selezionata per la modifica".

