Eva Grimaldi e Imma Battaglia | le foto della luna di miele nel Baltico | “Nulla ci

Eva Grimaldi e Imma Battaglia : “La nostra (prima) luna di miele” : Dopo essersi dette sì, Eva Grimaldi (57 anni) e Imma Battaglia (58) hanno viaggiato nei mari del nord in crociera per festeggiare il matrimonio. Su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, le due spose raccontano il loro diario di bordo. “Abbiamo scelto i mari del Nord perché nonostante le mie origini campane amo il freddo” racconta Imma Battaglia. Eva, nella prossima stagione televisiva, sarà tra le protagoniste di Tale e ...

Anticipazioni Tale e Quale Show - svelato il nuovo cast : da Francesco Monte a Eva Grimaldi : Ieri sera, durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2019-2020, Carlo Conti ha reso noto in anteprima il cast ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show, il fortunato varietà del venerdì sera che rivedremo in onda da settembre. Tanti i volti noti si metteranno in gioco in questa nuova edizione, tra cui Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne che abbiamo già avuto modo di vedere in svariati reality ...

Eva Grimaldi contattata da Mark Caltagirone : l’appello a Pamela Prati : Il messaggio di Mark Caltagirone a Eva Grimaldi: il retroscena a Live-Non è la d’Urso Tra Mark Caltagirone e Pamela Prati spunta Eva Grimaldi. Nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso di mercoledì 19 giugno è venuto a galla un retroscena mai svelato fino ad oggi. Come spifferato da Imma Battaglia, neo moglie […] L'articolo Eva Grimaldi contattata da Mark Caltagirone: l’appello a Pamela Prati proviene da Gossip e Tv.

Gay Pride Roma - Eva Grimaldi e Imma Battaglia contro Salvini : 'Fattene una ragione' : Ieri, sabato 8 giugno, a Roma si è tenuta la venticinquesima edizione del Gay Pride. Una tra le più grandi manifestazioni al mondo volta a difendere i diritti di tutti gli omosessuali. A questo evento hanno partecipato oltre 700 mila persone. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare volti molto famosi come ad esempio l'attrice Eva Grimaldi, in compagnia della nuova consorte Imma Battaglia, Vladimir Luxuria, Asia Argento e tanti altri. ...

Striscia la Notizia - servizio al veleno : questa Eva Grimaldi? Potete pure scordarvela... : E venne il giorno di Eva Grimaldi. È lei, infatti, la protagonista di Fatti e Rifatti, il consueto servizio di Striscia la Notizia, trasmesso nella puntata di mercoledì 5 giugno su Canale 5. Si parte, ovviamente, con una serie di filmati d'archivio con cui viene ripercorsa la recente carriera televi

Imma Battaglia e le critiche per l’abito maschile alla nozze con Eva Grimaldi : «Donna come voglio io - pago l’essere omosessuale : Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate con una cerimonia organizzata dal wedding plenner tv Enzo Miccio, ma la Battaglia ha ricevuto diverse critiche sui social per via dell’abito indossato proprio il giorno delle sue nozze, definito troppo maschile. Le critiche però non sono piaciute alla diretta interessata: “Dietro a queste affermazione c’è l’omofobia – ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a “Fanpage.it” – Io non sono un uomo, ...

Eva Grimaldi - la verità sul rapporto con Gabriel Garko e le nozze con Imma : Il rapporto con Gabriele Garko e le nozze con Imma Battaglia, Eva Grimaldi si racconta in una lunga intervista radiofonica in cui parla del matrimonio e del legame con il suo celebre ex. I due attori sono stati legati per un lungo periodo: una love story intensa e passionale, che è terminata per volere di Garko. Fra Gabriele ed Eva però è rimasto un grande affetto, tanto che lei l’ha scelto come testimone di nozze. Lo scorso 19 maggio, in ...