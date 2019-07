Europei Atletica Under 20 | il salto da medaglia d’oro di Larissa Iapichino Così la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) A 17 anniè la campionessa europea20 delin lungo. L’azzurra trionfa con 6,58 (+1.2), argento alla svedese Tilde Johansson (6,52) e bronzo alla britannica Holly Mills (6,50).sale sul gradino più alto del podio nella stessa manifestazione che mamma Fiona May aveva vinto nel 1987 a Birmingham con la maglia della Gran Bretagna. È il quarto oro azzurro nella rassegna continentale in Svezia (eguagliato il record storico di San Sebastian 1993) nella mattinata in cui l’Italia festeggia anche per l’argento di Riccardo Orsoni nei 10.000 di marcia e il bronzo di Elisa Ducoli nei 3000 per un bilancio provvisorio di otto medaglie (4 ori, 1 argento, 3 bronzi) L'articolo20, ildad’oro dila figlia di Fiona May replica l’impresa della mamma proviene da Il Fatto Quotidiano.

Eurosport_IT : Larissa Iapichino come mamma Fiona May ???? È ORO nel salto in lungo agli Europei U20 con 6,58 mt.! L'abbraccio fina… - repubblica : Atletica, Europei Under 20: Larissa come mamma Fiona May, oro nel lungo [news aggiornata alle 13:45] - Eurosport_IT : L'ITALIA VA VELOCE! ???????? Edoardo Scotti ORO nei 400 metri agli Europei Under 20 di Boras ???? #Boras2019 |… -