Euro Under 20: oro nel salto in lungo a Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May

Atletica - Europei Under 20 2019 : Larissa Iapichino campionessa Europea nel salto in lungo a 17 anni! : Larissa Iapichino in trionfo nella finale del salto in lungo degli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. La giovane promessa dell’Atletica italiana ha regalato la quarta medaglia d’oro della manifestazione alla spedizione azzurra (eguagliato il record di San Sebastian 1993) aggiudicandosi il successo con la misura di 6.58 al termine di una sfida appassionante con la svedese Tilde Johansson (6.52) e con la ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Riccardo Orsoni conquista una splendida medaglia d’argento nella 10km di marcia : Ottima partenza per la spedizione azzurra nell’ultima giornata degli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. Dopo lo straordinario successo in Coppa Europa ad Alytus, Riccardo Orsoni ha conquistato la medaglia d’argento nella 10km di marcia. Nonostante il nuovo personale di 41:51.71, tempo di oltre trenta secondi inferiore al precedente primato, l’azzurro ha dovuto arrendersi al ...

Risultati Europei Under 19 2019/ Diretta gol live score e classifica - oggi 21 luglio - : Risultati Europei Under 19 2019: Diretta gol live score delle partite e classifica del girone B che scende in campo oggi, domenica 21 luglio.

Baseball - Europei Under 15 2019 : Italia sconfitta in finale dalla Germania : L’Italia perde in finale, a Nettuno, gli Europei Under 15: la Nazionale degli azzurrini è stata sconfitta nell’ultimo atto dalla Germania con il netto punteggio di 10-3. I ragazzi del manager Roberto De Franceschi hanno retto il ritmo dei tedeschi per metà gara, fino a quando le molte disattenzioni difensive azzurre hanno scavato un solco insormontabile. Per arrivare alla finale, l’Italia aveva passato col brivido il primo ...

Europei Atletica Under 20 – Edoardo Scotti è il nuovo campione Europeo dei 400 metri : Edoardo Scotti chiude i 400 metri in 45.85 agli Europei Under 20 di Boras: l’atleta azzurro è il nuovo campione europeo È un’Italia che corre fortissima agli Europei Under 20 di Boras, in Svezia: ancora due podi dalla velocità dopo gli ori di ieri nei 100 metri. Edoardo Scotti è il nuovo campione europeo dei 400 con 45.85 davanti allo spagnolo Bernart Erta (46.24) e allo svizzero Ricky Petrucciani (46.34), un anno dopo aver ...

Risultati Europei Under 19 - 2019/ Classifica : Italia eliminata! Diretta gol live : Risultati Europei Under 19 2019: Diretta gol live score delle due partite che sabato 20 luglio chiudono il programma del gruppo A.

Europeo Under 19 - l’Italia perde con la Spagna e saluta il torneo : Niente da fare per l’Italia Under 19. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Portogallo e la vittoria contro l’Armenia, serviva un altro successo e invece arriva una sconfitta. Azzurrini sconfitti per 2-1 nella terza e ultima giornata del girone A. Non basta all’Italia il gol di Merola al 35′, nella ripresa un autorete di Gavioli e un rigore trasformato da Abel Ruiz regalano la vittoria e la qualificazione ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Larissa Iapichino in finale con la miglior misura - Eloisa Coiro ai piedi del podio negli 800m : Si è conclusa anche la terza giornata degli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo le tre medaglie arrivate nella serata di ieri, la spedizione azzurra ha incrementato ulteriormente il proprio bottino grazie all’oro di Edoardo Scotti nei 400m ed al bronzo di Mattia Donola nei 200m, dimostrandosi particolarmente competitiva nel settore della velocità. Nell’ultimo atto in programma ...

Atletica - Europei Under 20 2019 : Edoardo Scotti medaglia d’oro nei 400 metri! Mattia Donola di bronzo nei 200 metri : La velocità continua a regalare soddisfazioni alla spedizione italiana agli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Boras (Svezia). Dopo la spettacolare doppietta con Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan nella distanza più breve, la seconda giornata ha regalato altre due prestigiose medaglie: Edoardo Scotti ha conquistato il titolo continentale nei 400m, mentre Mattia Donola si è aggiudicato il bronzo sui 200m. La ...

RISULTATI EuroPEI UNDER 19 - 2019/ Classifica : in campo a Yerevan! Diretta gol live : RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: Diretta gol live score delle due partite che sabato 20 luglio chiudono il programma del gruppo A.

RISULTATI EuroPEI UNDER 19 - 2019/ Classifica - diretta gol live : i numeri del girone A : RISULTATI EUROPEI UNDER 19 2019: diretta gol live score delle due partite che sabato 20 luglio chiudono il programma del gruppo A.

Atletica leggera - Europei under 20 2019 : show italiano sui 100 metri. Oro per Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan : Giornata da ricordare, più unica che rara: l’Atletica italiana si esalta agli Europei under 20 di Boras, in Svezia, volando nei 100 metri sia al maschile che al femminile e portandosi a casa due clamorose medaglie d’oro. I protagonisti sono Lorenzo Paissan e Vittoria Fontana: due velocisti che in terra scandinava fanno salire il tricolore sul gradino più alto del podio. La performance più esaltante è quella di Fontana tra le donne. ...

Italia-Spagna Under19 - Europei 2019 : data - programma - orario e tv : Sabato 20 luglio si concluderà la fase a gironi per il Gruppo A degli Europei Under 19 di calcio: l’Italia si giocherà il tutto per tutto nello scontro contro la Spagna, che precede gli azzurrini di un punto. Per accedere alla semifinale bisogna vincere, altrimenti la selezione italiana sarà terza, per via della sconfitta all’esordio col Portogallo e della successiva vittoria contro l’Armenia padrona di casa. Di seguito il ...

Europei Under 19 - l’Italia si riscatta : netto poker all’Armenia : Italia, che riscatto. Dopo la brutta battuta d’arresto all’esordio dell’Europeo Under 19, la compagine di Nunziata si è sbarazzata facilmente dell’Armenia rifilandole un poker senza attenuanti. La doppietta di Portanova, oggi in gran spolvero, accompagnata dalle reti di Merola e Raspadori, hanno suggellato la prestazione azzurra, impeccabile nella sua esecuzione. Un risultato che sicuramente dà morale e che rilancia ...