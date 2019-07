Estate sulle strade | le novità dai mezzi elettrici al noleggio lungo

Maltempo in Alto Adige : torna la neve sulle montagne nel cuore dell’Estate : sulle montagne dell’Alto Adige è ritornata la neve: sono imbiancate le vette più alte nella zona di Solda, in Alta Val Venosta. Fiocchi di neve si sono accumulati nell’area del rifugio Madriccio, punto di partenza per le escursioni di alta montagna nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, a 2.850 metri. Lo zero termico è sui 3.100 metri. Si registra nebbia e qualche fiocco anche ai 2.757 metri del passo dello Stelvio. In calo le ...

34 persone sono state arrEstate per un’indagine sulle attività della ‘ndrangheta tra Legnano e Varese : 35 persone sono state arrestate oggi dai carabinieri per un’indagine sulle attività della ‘ndrangheta tra Legnano e Varese: 28 di loro sono in carcere, 7 sono agli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati fatti in tutta Italia, ma il centro

I tormentoni musicali di questa Estate impazzano in radio e sulle spiagge : Milano. In principio era “Un disco per l’estate”, da “Con te sulla spiaggia” di Nico Fidenco a “Guarda come dondolo”

Selezione d’Estate 2019 sulle app per dimagrire : le migliori per dieta e allenamento : Siamo ormai in piena estate 2019 e, per forza di cose, diventa molto importante analizzare più da vicino le migliori app per dimagrire. Indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un device Android o iOS, infatti, le alternative non mancano per coloro che intendono ottenere dritte su dieta, allenamento e più in generale per tenersi in forma. Partendo dal presupposto che in situazioni simili sia necessario fare sempre affidamento ad un ...

Meteo - altro che Estate! Sulle Dolomiti torna la neve : intensa nevicata sulla Marmolada con -2°C [VIDEO] : È arrivata ufficialmente l’Estate ma ha portato con sé un maltempo estremo al Nord, dove sono attesi fenomeni molto violenti come tornado, grandine molto grande, nubifragi e alluvioni lampo, secondo l’avviso del centro europeo Estofex. Già nelle scorse ore, Torino e Milano sono state colpite da nubifragi e violente grandinate che hanno imbiancato e allagato le strade, provocando gravi danni e anche una vittima. Ma oltre al maltempo estremo ...

Arriva l'Estate e scattano i rincari sulle autostrade : sull'A1 aumento dello 0 - 8 per cento : Arriva l’estate e insieme a lei i rincari. Con l’arrivo della bella stagione scadono gli ultimi congelamenti dei pedaggi autostradali concordati a Capodanno tra il ministero delle Infrastrutture e molti gestori. Gli aumenti andranno dal 19 per cento della Strada dei Parchi (Gruppo Toto) allo 0,8 di autostrade per l’Italia (Aspi, della famiglia Benetton). Maggiorazioni del 2,64 per cento anche per le tangenziali di Milano e per ...