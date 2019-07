Estate | il segreto per dimagrire sotto il sole è mangiare lentamente | i consigli

Il segreto per dimagrire velocemente in Estate : come perdere peso senza nervosismo conservando la massa magra : Già prima dell’arrivo dell’estate un pensiero inizia a farsi strada: come dimagrire in vista della bella stagione? come perdere i chili accumulati in inverno, ben nascosti sotto i maglioni? senza contare che alcune persone sembrano tornare in forma senza sforzi, mentre altre le tentano tutte, tanti sforzi per un minimo risultato, con tanto di frustrazione e nervosismo. Poi arriva l’estate e diete, metodi nuovi e vecchi, tornano ...