Esplorazione Spaziale | le future basi sulla Luna saranno stampate in 3D | useranno come

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Cupole avveniristichein 3D a partire dalla sabbiare, ossia la regolite:costruite probabilmente cosi’ ledestinate a ospitare le prime colonie di uomini. Lo indicano gli studi condotti dall’AgenziaEuropea (Esa) che hanno esplorato la fattibilita’ dell’uso di questa tecnologia. Uno di essi e’ stato condotto in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che ha sperimentato la tecnica chiamata D-Shape per stampare i muri delle, strato dopo strato. Per costruire le, rileva l’Esa, e’ molto costoso trasportare tutto il materiale da Terra, e per questo la parola d’ordine, nella nuova era dell’re, e’ sfruttare le risorse locali. La soluzione logisticamente, tecnicamente ed economicamente piu’ plausibile per costruire ...

