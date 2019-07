Equitazione | Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 | la Germania trionfa in casa | dominio

Equitazione - Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 : dominio tedesco nel Grand Prix : Non cambia la musica quando si tratta di Dressage: Isabell Werth domina tutte le gare alle quali prende parte. Questa volta vince in casa, ad Aquisgrana, sede della Nations Cup: nel Grand Prix, prima delle due prove, seguita sabato dal Grand Prix Special, valide per la classifica per nazioni, guida la Germania al primo posto provvisorio aggiudicandosi la gara per distacco sulla connazionale Dorothee Schneider, mentre in terza piazza si porta la ...

Equitazione - i ranking olimpici aggiornati in vista di Tokyo 2020. La situazione dell’Italia in dressage - salto e completo : L’Italia non ha ancora squadre qualificate nell’Equitazione alle Olimpiadi in nessuna delle tre specialità che vedremo ai Giochi, ovvero dressage, salto ostacoli e completo: le occasioni per la qualifica ci sono ancora e sarebbe bene centrarla dato che automaticamente si qualificherebbero anche tre atleti nell’individuale. In caso contrario, per sperare di avere qualche italiani in gara a Tokyo bisognerà guardare ai ranking ...

Equitazione - Dressage Nations Cup Geesteren 2019 : vince l’Olanda davanti al pubblico di casa : Oggi a Geesteren, in Olanda, si è conclusa la tappa della Dressage Nations Cup di Equitazione: sul campo di gara olandese era assente l’Italia. Successo del’Olanda, padrona di casa, davanti alla Svezia, seconda, ed alla Gran Bretagna, terza. USA quarti davanti a Francia (5° posto) e Belgio (sesto). Gli olandesi si attestano a quota 17 penalità complessive, di un soffio davanti alla formazione svedese, seconda con 19, infine la ...