Eliana Michelazzo | la nuova vita dopo il caso Prati

Eliana Michelazzo in difficoltà : ‘Ho perso il lavoro - ho smesso di guadagnare’ : Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, torna a parlare del triste caso che ha tenuto banco negli ultimi mesi in tv e sui giornali: le finte nozze con l’inesistente Mark Caltagirone. Una vicenda che chiaramente ha avuto ripercussioni anche sul versante professionale per la Michelazzo, che ora starebbe vivendo una situazione non facile dal momento che sarebbero stati sospesi alcuni pagamenti legati a questa storia in attesa che la sua ...

Eliana Michelazzo e la verità su Mark Caltagirone : «Pamela Perricciolo mi ha detto che era un pentito» : È passato ormai del tempo, ma si continua a parlare del caso (oramai risolto) del fantomatico e inesistente imprenditore Mark Caltagirone, che doveva sposare Pamela Prati. Sul giallo...

Pamela Prati - l'ex manager Eliana Michelazzo sul lastrico : come si è ridotta e perché : Tutti ricordano Eliana Michelazzo, una delle agenti al centro del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Bene, ora è tornata a parlare di quell'intrigo. Lo ha fatto in un'intervista a fanpage.it dove prova a chiarire alcuni punti oscuri di questo scandalo. Ma non solo. La Michelazzo dice chiaro e tondo

Eliana Michelazzo - dalla Prati alla nuova truffa. Periodo maledetto - quanti soldi le hanno portato via : Periodo maledetto per Eliana Michelazzo. L'ex agente di Pamela Prati, travolta dal caso Mark Caltagirone che ha portato alla luce anche il suo "fidanzato inesistente" Simone Coppi, è rimasta vittima di una nuova truffa. Qualcuno, come denunciato dalla stessa Michelazzo su Instagram (e poi dal settim

Eliana Michelazzo : “Stephan Weiler? Non mi piace come si è comportato” : Eliana Michelazzo ultime news: delusa da Stephen Weiler, il finto Simone Coppi Eliana Michelazzo è tornata a parlare di Simone Coppi, il finto marito che ha amato per dieci anni solo ed esclusivamente in maniera virtuale. Grazie a Barbara d’Urso, e al suo programma Live-Non è la d’Urso, la romana è riuscita a conoscere Stephan […] L'articolo Eliana Michelazzo: “Stephan Weiler? Non mi piace come si è comportato” ...

Eliana Michelazzo : "Non ho truffato nessuno - ho fatto la persona onesta" : Eliana Michelazzo, nelle scorse ore, ha affidato ai propri social, un lungo sfogo. Qualcuno, attraverso un messaggio di posta elettronica, ha minato la propria serenità. L'ex agente (in vacanza con delle amiche ad Ibiza), attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto condividere questo momento down con i propri followers: Questa mattina ho ricevuto una mail che non mi è piaciuta per niente. Non posso dirvi di cosa si tratta ma sono ...

