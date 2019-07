Elena Di Liddo Nuoto | Mondiali 2019 | “Ho avuto ottime sensazioni | ma in semifinale sarà

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019)Disi è dimostrata in grande spolvero nelle batterie dei 100 farfalla donne con il tempo di 57″18 che rappresenta il nuovo record italiano. Una prova di notevole sapienza tattica e di qualità disputata alle spalle della dominatrice della distanza, la svedese Sarah Sjoestroem (56″45). Quarto crono complessivo per l’atleta di Bisceglie, e facile accesso alle semifinali, che meritano una analisi approfondita, riservata ai taccuini del sito feder.it. “Sin dall’avvicinamento alla gara ho capito di avere buonissime– spiega la nuotatrice dei Carabinieri – Non mi aspettavo di andare subito così forte sin dalle batterie ma avere Sarah Sjoestroem come punto riferimento non può che essere uno stimolo enorme. Ad un certo punto della prova l’ho vista troppo in linea e ho pensato che stesse succedendo qualcosa di ...

