Educazione | tifo | passione | quanto è lontana Dimaro da Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2019) Non si sono visti, sentiti, letti, origliati, per giorni interi. Ed infatti attorno alha regnato la quiete. Almeno a, da dove scrivo (cartoncino papponista a parte comparso in tribunetta del campo di Carciato), tantae cordialità. “Quando arriva James?” È stata la domanda più gettonata degli oltre seimila sostenitori in Val di Sole. Ma era solo una parte della domanda. La più ovvia. La risposta è sempre stata attinente ai fatti: trattativa lunga, laboriosa, complessa. C’è da aspettare. Lukaku non ha firmato ancora per l’Inter come Dzeko. Icardi è ancora a Milano, come Higuain a Torino. Il movimento degli attaccanti è più lento di quello dei difensori (Manolas, De Ligt). Eppure, mai una sola parola maleducata o fuori luogo. La parte successiva alla domanda deisi, recita più o meno così: ci fidiamo di Ancelotti. Se non arriva James, ci saranno validi motivi. ...

