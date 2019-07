Ecco l’intercettazione di Arata | “A Siri gli do 30mila euro”

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 21 luglio 2019) "Gli doeuro perche' sia chiaro tra di noi, io ad Armando, ve lo dico...". Sarebbe questa l'intercettazione ambientale del settembre 2018 in cui l'imprenditore Paolo, indagato per corruzione dalla Procura di Roma, tira in ballo l'ex sottosegretario anch'egli indagato nella Capitale. L'intercettazione e' citata nelle carte depositate dai pm in vista di un incidente probatorio, fissato per il 25 luglio, finalizzato a cristallizzare le dichiarazioni dell'imprenditore Vito Nicastri e del figlio Manlio, coinvolti nell'inchiesta. Secondo quanto accertato dagli investigatori,parla alla presenza di suo figlio Francesco e di Manlio Nicastri, figlio di Vito accusato dai pm di Palermo di essere vicino a Cosa Nostra. I Nicastri da alcune settimane hanno iniziato a collaborare con gli inquirenti e l'8 luglio i magistrati di Roma li hanno interrogati per alcune ore. Le ...

