DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 Streaming video Rai | tanti italiani sono in finale!

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - Fiorettiste agli ottavi - spadiste e sciabolatori per il podio. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18: L’Italia si qualifica per gli ottavi. 43-20 per la Romania. 9.12: 40-16 per l’Italia. Ora Volpi in pedana per chiudere la contesa. 9.08: Prima degli ultimi due assalti. Italia-Romania 35-14. 9.04: Errigo prosegue il dominio azzurro. 30-14. 8.59: Volpi porta l’Italia sul 25-12. 8.56: Italia sempre in pieno controllo. 20-10 per le azzurre. 8.50: Errigo domina e ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21 luglio - spadiste e sciabolatori per il podio. Inizia il cammino di fiorettiste e spadisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Dopo gli assalti individuali, sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria) i riflettori si sposteranno sulle gare a squadre, con ben quattro prove in programma oggi. Per gli ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : TRIS AZZURRO in finale. Bene Detti - dalle 13.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO (LA NOTTE IN ITALIA) 5.55: Appuntamento alle 13 per la sessione di semifinali e finali. Buona giornata! A dopo 5.54: Si chiude qui una mattinata tutto sommato trionfale per l’Italia. Nei 400 stile Detti e De Tullio in finale. Nella 4×100 stile finale per gli azzurri. In semifinale Cusinato nei 200 misti, Scozzoli e Martinenghi nei 100 rana, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - DOPPIETTA AZZURRA in finale nei 400 : Detti e De Tullio! Cusinato in semifinale nei 200 misti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.48: La keniana Muteti si aggiudica la seconda di sei batterie in 1’02″88 3.47: La boliviana Margett vince la prima batteria dei 100 farfalla in 1’02″59. Che avvio di Mondiale per l’Italia! Abbiamo ancora negli occhi un Detti scioltissimo che vince la penultima batteria e De Tullio che si migliora nell’ultima. BRAVISSIMI! 3.45: Questi i finalisti dei 400 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - Cusinato in semifinale nei 200 misti. Detti a caccia della medaglia nei 400 sl. 4×100 sl per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.33: C’è Gabriele Detti nella corsia 4 della quarta batteria dei 400 stile libero. Al suo fianco l’australiano Horton 3.32: Il greco Negris si aggiudica la terza batteria con 3’50″81 e va in testa alla graduatoria provvisoria 3.26: Il giordano Baqlah si aggiudica la seconda batteria dei 400 stile libero con il tempo di 3’51″59 davanti al turco Gezmis 3.21: ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 21 luglio - Gabriele Detti a caccia della medaglia nei 400 sl. 4×100 sl per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agfli appassionati di Nuoto. Fra pochi minuti scatta la prima sessione di batterie del Mondiale in corsia di Gwangju Il programma della giornata (21 luglio) – Gli azzurri in gara (21 luglio) – Il medaglie dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. L’Italia si presenta con tante ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA. Italia senza medaglie : Cassarà esce ai quarti. Sciabolatrici tutte out. Spadiste e Sciabola uomini a squadre nei quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15: Vi diamo appuntamento alle ore 18.00 per le semifinali della Sciabola femminile. 17.12: Si concludono anche gli ultimi due quarti di finale del fioretto individuale maschile con le vittorie di Mepstead (Gbr) su Siess (Pol) e di Lefort (Fra) su Choi (Hkg). Le semifinali vedranno dunque le sfide Mepstead-Son e Lefort-Zherebchenko. 17.05: Il secondo atleta che si qualifica per le ...

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019/ Streaming video Rai : Cassarà unico italiano in corsa! : DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019 Streaming video Rai: oggi sabato 20 luglio gli ultimi titoli individuali nel fioretto maschile e sciabola femminile.

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese dalla piattaforma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Doppietta cinese dalla piattaforma. Bertocchi/Verzotto tredicesimi nel sincro misto 3m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04: Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 15.03: Finiscono le gare di Tuffi in piscina. Da lunedì comincia il programma di quelli dalle grandi altezze. 15.02: Doppietta cinese con l’oro di Yang Jian davanti a Yang Hao. Terzo posto per il russo Bondar. 15.00: YANG JIAN CAMPIONE DEL MONDO! Quadruplo e mezzo avanti carpiato (4.1) da 114.80 e punteggio irreale di ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA. Fioretto : derby Cassarà-Garozzo agli ottavi. Sciabolatrici tutte eliminate prima dei quarti. Sciabola uomini a squadre nei quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11: Italia-Germania 3-3 15.10: Italia-Germania 3-2 15.07: Così i quarti di finale della Sciabola donne individuale: Velikaya (Ukr)-Marton (Hun), Berder (Fra)-Gkountoura (Gre), Pascu (Rou)-Stone (Usa), Kharlan (Ukr)-Komashchuk (Ukr) 15.05: Italia-Germania 2-2 15.05: Rossella Gregorio, avanti 8-7, subisce un parziale di 0-8 dalla ungherese Marton che affonda ulteriormente il coltello nella ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! Italia quinta nel combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, restate sintonizzati ancora con noi qui a Gwangju con tutto lo spettacolo di questi Mondiali 2019. Un saluto e buon proseguimento. 13.23 Quinto posto confermato per l’Italia con 27.4000, 36.6667 e 27.4000 che formano un 91.4667 totale che rende contente le nostre sincronette. 13.21 Un grandissimo boato del pubblico chiude la performance ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio unica sciabolatrice rimasta. Fioretto : fuori Foconi e Avola! Garozzo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: Italia-Thailandia 15-5 12.59: E’ in corso di svolgimento anche la sfida tra Italia e Thailandia per la prova a squadre di spada femminile. Azzurre avanti 12-5. 12.58: Vince Daniele Garozzo! Netto successo per 15-6 sull’olandese Giacon. Il campione olimpico se la vedrà con il vincente dell’assalto tra Andrea Cassarà ed il francese Maxime Pauty. 12.57: Eliminato Giorgio ...