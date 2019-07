Dimaro giorno 16 | il report del club azzurro

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 21 luglio 2019) Sedicesimodi allenamento per il Napoli a. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. Attraverso il sito ufficiale ilpubblica ildella seduta di allenamento: La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di prevenzione e riscaldamento in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi nelle due metà campo per svolgere seduta tecnica e posizionamento tattico. Successivamente lavoro di pressing offensivo e partita a campo grande risolta dalle reti di Verdi, Mertens e doppietta di Insigne. Younes ha lavorato in palestra per un leggero affaticamento muscolare, seguendo un programma personalizzato. Tonelli ha svolto l’allenamento col gruppo tranne la partitella per motivi precauzionali. Nel pomeriggio seconda sessione. La squadra ha iniziato la seduta con riscaldamento e torello. Successivamente ...