Diawara | “Essere un giocatore della Roma significa essere fortunato”

(Di domenica 21 luglio 2019) Amadouha rilasciato le se prime dichiarazioni da calciatore giallorosso ai microfoni diTv: “Per meunfortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare al meglio prima dell’iniziostagione. Del tecnico Fonseca ha detto: “Ci ho parlato telefonicamente, non vedo l’ora di lavorare con lui, è un onorea sua disposizione. Due anni fa ho giocato contro lo Shakhtar ed erano forti, speriamo possa ripetersi con noi. All’andata ci misero in difficoltà, al ritorno abbiamo retto meglio e abbiamo vinto in casa. L'articolo: “unfortunato” sembrail primo su ilNapolista.

