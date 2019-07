Di Maio | Chi frena il salario minimo pugnala i lavoratori

Salario minimo - Di Maio : «Chi frena pugnala lavoratori». Durigon : costi invariati per Pmi : M5S?preme sul Salario minimo da nove euro lordi l’ora e la Lega indica un paletto: la misura deve essere a costi invariati per le Pmi. Il leader politico pentastellato...

Conte difende il governo : «Non vivacchio - siamo al lavoro su fisco e autonomie» Di Maio e Salvini - dialogo dopo i veleni : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Salvini messo alle corde punge tutti - da Di Maio passando per Fico fino alla Boschi : Salvini messo alle strette nell’ultimo periodo per la questione Lega-Russia, si lascia andare a dichiarazioni che toccano un pò tutto il mondo politico, da Di Maio fino alla Boschi La crisi di maggioranza che potrebbe sfociare in una crisi di governo è maturata dopo lo strappo consumato a Strasburgo. Dove la Lega ha votato contro la … Continue reading Salvini messo alle corde punge tutti, da Di Maio passando per Fico fino alla ...

Pd : Martina - ‘Di Maio usa bambini - meschinità e disperazione’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il livello di meschinità di certa politica si vede quando leader senza morale annaspano disperati e per spostare l’attenzione sono pronti a tutto. Oggi Di Maio con le sue dichiarazioni ha certificato esattamente questo. meschinità e disperazione messe in scena senza aver la minima cura delle persone coinvolte in una vicenda delicatissima e drammatica come quella di Bibbiano”. Lo scrive ...

**Pd : Renzi - ‘bene Orfini - frasi Di Maio su Bibbiano fanno schifo’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Condivido Orfini per filo e per segno. Le frasi di Luigi Di Maio fanno semplicemente schifo”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando il link della pagina Fb di Matteo Orfini nella quale l’esponente dem accusa Luigi Di Maio per le dichiarazioni su Pd e i fatti di Bibbiano. L'articolo **Pd: Renzi, ‘bene Orfini, frasi Di Maio su Bibbiano fanno schifo’** sembra essere il ...

Pd querela Di Maio : "Sui fatti di Bibbiano dichiarazioni diffamatorie" : Il Pd querela Luigi Di Maio dopo le sue dichiarazioni a proposito dei fatti di Bibbiano. Nella nota si sottolinea: “Le dichiarazioni demenziali del vicepremier Di Maio il quale collega l’identità del Pd alle vicende drammatiche relative all’inchiesta sui minori che coinvolge il comune di Bibbiano, confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli ...

Il Pd querela Luigi Di Maio : “Diffamazione per l’inchiesta sui minori di Bibbiano” : Il Pd querela Luigi Di Maio per diffamazione: il vicepremier ha attribuito ai dem la responsabilità per i fatti di cronaca di Bibbiano. "Le sue dichiarazioni demenziali confermano solo il livello di disperazione di un personaggio che ha fallito il suo obiettivo e scarica la sua bile sugli avversari politici", spiegano.

Conte sta con Di Maio : "No della Lega a von der Leyen mette a rischio nostra poltrona Ue" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si schiera dalla parte di Luigi Di Maio dopo le polemiche per la votazione del nuovo presidente della Commissione UE. Pare che la maggioranza di governo avesse un accordo per supportare la von der Leyen, ma la Lega avrebbe cambiato idea votando compatta con i sovranisti. Matteo Salvini sostiene che a tradire i patti sia stato il Movimento 5 Stelle. Tra i due litiganti si inserisce il premier, che ...

Di Maio avvisa Salvini : "Continui attacchi al M5S - ma mai con il PD" : Luigi Di Maio replica a Matteo Salvini e lo fa dalle colonne del Corriere della Sera. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato accusato ieri dall’alleato di governo di aver votato con Renzi, Macron e Merkel per la presidenza della Commissione UE. Non un buon segnale per il leader del Carroccio sulla tenuta del governo: non passa giorno senza che i due partiti non litighino, ma Di Maio respinge le accuse e scarica la colpa sulla Lega. "Per noi ...

Di Maio difende Salvini sui fondi russi - ma sull’Ue attacca : “Lega rischia di isolarci” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, difende Matteo Salvini e la Lega sulla vicenda dei presunti fondi russi, chiedendo al leader del Carroccio di metterlo in condizione di difenderlo. Ma sulle nomine Ue attacca i suoi alleati di governo: "Il rischio della Lega è di isolare l'Italia".Continua a leggere

Governo : Di Maio - "Non vedo liti ma solo attacchi continui a M5s" : "Per noi il Governo va avanti se fa le cose per gli italiani e se agli italiani dice la verità. Francamente non vedo litigi, vedo solo continui attacchi al M5s. Una volta sul salario minimo, un'altra sull'Europa, è un continuo e mi dispiace, ma se si fanno le cose per il Paese il Governo va avanti 4 anni". Lo dice il leader M5s Luigi Di Maio al 'Corriere della sera'. Anche sul voto per Ursula von der Leyen, sostiene Di Maio, "nessuno si è ...