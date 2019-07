Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ilsbatte in prima pagina Icardi e ile titola: “Icardi-telefonico con Ancelotti da Dimaro nei prossimi giorni”. Secondo il quotidianoivo nei prossimi giorni il centravanti dell’Inter avrà un colloquio telefonico con Ancelotti che da Dimaro rilancia per James Rodriguez. Il tecnico emiliano ha infatti parlato a Tv Luna del mercato delesprimendo fiducia per l’arrivo di James, ma rassicurando che ci sono diversi profili seguiti dal«Affare ancora possibile, sono fiducioso» Sempre in prima pagina del, altri temi di mercato per il: Elmas in arrivo (come confermato da Ancelotti). Si lavora per Pépé e Lozano prima paginaL'articolo: “Icardi esembra essere il ...

Corriere : Si chiama Camilla ed è un'asinella che trasportava i turisti sull'isola siciliana di Ginostra. L'eruzione dello Str… - tancredipalmeri : Neymar alla Juventus: lo dice il catalano Sport; El Chiringuito cita Sport; il Corriere dello Sport cita El Chirin… - napolista : Corriere dello Sport: “#Icardi e #Napoli contatto. Wanda apre alla trattativa! Contatto telefonico con #Ancelotti d… -