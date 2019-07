Coppia gay si bacia in spiaggia e viene presi a pugni

Affidi Reggio Emilia - Coppia gay vieta a bimba i capelli sciolti per non attrarre i maschi : Nella mega indagine di Reggio Emilia sugli Affidi illeciti la questione “Angeli e Demoni” pare espandersi a macchia d’olio. A farne le spese bambini indifesi che sarebbero stati strappati alle famiglie naturali con bugie, coercizioni e manovre vessatorie. Oltre ad obbligare gli assistenti sociali a redigere e firmare verbali in cui si attestava il falso. Falsità e privilegi negli Affidi illeciti di Reggio Emilia A tenere le fila di questa truffa ...

“Io accusato di omofobia per togliermi il figlio e darlo a una Coppia gay” : Costanza Tosi "Mi dissero che io ero omofobo. E che dovevo cominciare ad abituarmi alle relazioni di genere" Da un lato bambini traumatizzati, plagiati dagli psicologi e strappati dall'affetto dei loro cari. Dall'altro i loro genitori che non si danno pace. Tutte vittime di una rete di donne e uomini disposti a tutto, come si legge nelle carte dell'inchiesta "Angeli e demoni". Ma non solo. Incontriamo un uomo - che ci chiede di ...

Pavia - “Siete gay - non vi affitto casa mia” dopo aver accettato 1.200 euro di caparra. Coppia fa causa a proprietaria : Li aveva conosciuti personalmente. E si era anche già intascata i 1200 euro di caparra in contanti. Ma non appena ha scoperto che Fabio e Stefano erano una Coppia omosessuale, ha deciso che nel suo appartamento non potevano stare: “Siete gay, non vi affitto casa mia”, gli ha urlato in faccia raggiungendoli direttamente sul posto di lavoro, in una sorta di spedizione punitiva a cui hanno preso parte anche la madre e la persona che aveva mostrato ...

Siete una Coppia gay? Per questo la proprietaria di casa gli nega l'appartamento : I due, che hanno circa 30 anni, avevano affittato una casa e versato anche la caparra. Ma quando la proprietaria ha saputo che i due erano gay non ne ha voluto sapere e gli ha negato l'appartamento. Si sono visti negare l'affitto dell'appartamento perché sono gay. Il fatto assurdo è avvenuto a Pavia proprio durante la quinta edizione del Pride.-- "Pavia oggi è passata all'onore delle cronache per un episodio di odiosa ...

La bimba senza identità : niente documenti. Figlia di Coppia gay - non si può scrivere padremadre : Carta d'identità "rifiutata" ad una bambina di 6 anni. Succede all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto dove la pratica è sospesa in attesa delle direttive ministeriali. Il problema è sorto col Decreto Salvini col quale non si parla più di "genitore" ma solo di "madre" e "padre". La piccola ha una madre biologica che è legata ad un'altra donna.

Venezia : niente carta d'identità alla figlia di una Coppia gay : E' empasse all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto: pratica sospesa in attesa delle direttive ministeriali

L'anagrafe non sa cosa scrivere su "padre" e "madre" : negata carta d'identità alla figlia di Coppia gay : A Venezia c’è una bambina senza identità. È più di un mese che gli impiegati dell’ufficio anagrafe del comune di Favaro Veneto non sanno come compilare il documento - la carta d’intentità - con i dati anagrafici di Anna (nome di fantasia), sei anni, figlia di due donne.La “colpa” è del decreto ministeriale voluto da Matteo Salvini che, da aprile 2019, ha sostituito la ...

Dicktatorship – Fallo e basta - una singolare osservazione sull’essere una Coppia gay in Italia : Avere il pene significa essere incatenati ad un folle. Pare l’avesse detto Sofocle più di 2500 anni fa. Comunque ne sono sicuri Gustav Hofer e Luca Ragazzi. Dicktatorship – Fallo e basta, in prima assoluta al Biografilm Festival 2019, è il nuovo film del duo di registi, coppia nella vita, che nel 2008 fecero capolino alla Berlinale con Improvvisamente l’estate scorsa, una singolare osservazione sull’essere una coppia gay in Italia ad inizio ...

Scarcerati su cauzione i 5 adolescenti fermati per l'aggressione alla Coppia gay a Londra : I cinque adolescenti fermati a seguito dell’aggressione di una coppia lesbica su un bus notturno a Londra sono stati liberati su cauzione e convocati per i primi di luglio. Lo annuncia la polizia britannica. I quattro adolescenti, di età compresa fra 15 e 18 anni, erano stati arrestati venerdì, mentre un quinto, di 16 anni, sabato. Scotland Yard ha fatto sapere che non ci sono altri ricercati per il caso. I cinque sono ...