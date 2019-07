Fonte : optimaitalia

(Di domenica 21 luglio 2019) Spunta quella nel gergo delle promozioni online viene chiamata "" per tutti coloro che stanno pensando di acquistare unP30 o unP30 Pro attraverso leoggi 21, infatti, sarà possibile sfruttare la promozione attraverso la quale gli utenti potranno portare a casa un ordine anche nella sezione smartphone, arrivando a risparmiare poco meno del 20% rispetto ai normali prezzi applicati a determinati device. Cerchiamo dunque di scoprire quali siano gli scenari che si stanno venendo a creare per i due top di gamma. Il doppio sconto perP30 In effetti, se ci ragioniamo bene avremo a portata di mano una promozione degna delle proposte Vodafone trattate pochi giorni fa sulle nostre pagine, se non altro perché in quel caso il discorso è stato limitatoa coloro che hanno ricevuto e che riceveranno l'apposito SMS dalla compagnia ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Combo fantastica con offerte Unieuro per Huawei P30 e P30 Pro solo il 21 luglio: 250 euro di sconto - GioPao9 : Combo fantastica con offerte Unieuro per #HuaweiP30 e P30 Pro solo il 21 luglio: 250 euro di sconto - OptiMagazine : Combo fantastica con offerte Unieuro per Huawei P30 e P30 Pro solo il 21 luglio: 250 euro di sconto… -