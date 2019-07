Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) L’amore per la sua Tunisia, la sua vita a Parigi. Il suo passato da attrice, anche a volte sottopagata. E l’amore con Pasquale Squitieri, il regista che sposò. E che le costò il lavoro.si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Negli anni 70, lei non lavorava più: il produttore Franco Cristaldi voleva farle pagare d’essersene andata col regista Squitieri. E la rinascita fu sempre nella sua Tunisia...«Zeffirelli andò là a girare il Gesù e fu il primo a ridarmi un ruolo: guarda caso, l’adultera! (risata). Il mio ritorno dopo due anni. Angelo Frontoni mi scattò foto bellissime con Pasquale. Liberatorie. Perché Cristaldi aveva bloccato tutto, messo un veto sul mio nome. Fu un momento molto delicato. Avevo scoperto di none un soldo in banca, i miei ...

Corriere : Claudia Cardinale: «Il cinema mi ha sfruttata e sottopagata» - HuffPostItalia : Claudia Cardinale: 'Mi sono pentita di aver rifiutato Marlon Brando. Il cinema mi ha sfruttato e sottopagato' - booklovers_dv : RT @PaolaCorb: #Estate 1962 ; Claudia Cardinale e Alain Delon, pausa set il Gattopardo. -