Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Volley femminile - Universiadi 2019 : risultati di oggi (6 luglio) e Classifiche. Italia sconfitta dal Giappone - non basta Nicoletti : Brutto passo falso per l’Italia nel torneo di Volley femminile valido per le Universiadi 2019. Al PalaSele di Eboli le azzurre sono state sconfitte dal Giappone per 3-1 (25-21; 22-25; 26-24; 26-24): un ko inatteso per le ragazze di coach Paglialunga visto che ieri avevano schiantato gli USA con un sonoro 3-0. Il match odierno è risultato molto equilibrato, le asiatiche hanno messo in difficoltà le padrone di casa che non sono riuscite a ...

Volley - Universiadi 2019 : risultati di oggi (6 luglio) e Classifiche. L’Italia riposa e rimane in testa al girone : L’Italia ha osservato un turno di riposo nel torneo di Volley maschile valido per le Universiadi di Napoli 2019. Ieri gli azzurri avevano sconfitto la Svizzera e rimangono in testa al proprio girone alla pari con Giappone e Argentina che oggi hanno battuto Messico e Svizzera. Di seguito tutti i risultati di oggi sabato 6 luglio e le classifiche. Volley Universiadi 2019: risultati E CLASSIFICHE GRUPPO A: Repubblica Ceca-Cina Taipei ...

