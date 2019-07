CLAMOROSO – ‘El Pocho’ Lavezzi potrebbe tornare in Italia

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 21 luglio 2019) Stando a quanto riportato da TNTSport, Ezequiel “El pocho”in Europa. E’ stato offerto ad un clubno.– Dopo la ricchissima parentesi in Cina, l’attaccante argentinovestire la maglia del Torino. Ecco quanto riportato dal network. Il ritorno “Ezequielè tornato al centro dell’attenzione dei media europei, pare che sarebbe stato offerto al Torino per la prossima stagione. Tuttavia, secondo le informazioni, le condizioni contrattuali del Pocho sono lontane dalla portata del clubno. Dopo aver giocato nel Rosario Central e nel PSG, Ezequielha giocato in Cina, con la casacca del Habbei Fortune con Javier Mascherano. L’attaccante sa già cosa vuol dire giocare in Serie A, ha giocato nel Napoli, quale sarà il suo futuro?” su ForzAzzurri: Dopo ...

KunGrax : RT @NackaSkoglund89: tifoso interista a maggio: 'Noi con la CL e fuori dal SA faremo un mercato clamoroso, la Roma in EL smantellerà' lug… - robertoerreB : @Slim94383992 Perché di clamoroso c'è l'8° posto, ma per organico era già da 3° lo scorso anno, posizione rafforzat… - SteScarcia : RT @NackaSkoglund89: tifoso interista a maggio: 'Noi con la CL e fuori dal SA faremo un mercato clamoroso, la Roma in EL smantellerà' lug… -