Cina | la grande fuga delle multinazionali dai dazi americani

Luna - nel 2024 il “grande balzo” di una donna. La Cina testerà stampante 3D per costruzione base scientifica : La prima donna ed il prossimo uomo a calcare il suolo Lunare nel 2024 saranno di nuovo americani. Questo è lo scopo dell’ambizioso programma Artemis della Nasa, chiamato così in onore della sorella gemella del dio Apollo. Gli Stati Uniti sembrano infatti aver stabilito le tappe della nuova corsa alla Luna. Realizzare una stazione spaziale in orbita cisLunare, il Lunar orbital platform Gateway (Lop-G), e utilizzare dei moduli lander simili ai ...

Loredana Lecciso viCina al grande Fratello Vip : “Ho sempre rifiutato - quest’anno potrei accettare” : Loredana Lecciso apre le porte alla Casa del grande Fratello Vip. L’ex compagna di Al Bano Carrisi fa sapere di avere rifiutato più di una proposta nel corso degli anni. quest’anno, complice la conduzione affidata ad Alfonso Signorini, potrebbe sinceramente valutare l’idea: “Mi tenta il fatto che sia lui a condurlo”.Continua a leggere

La Cina avrà il più grande aeroporto al mondo : Situato a 46 chilometri a sud di Pechino, il nuovo aeroporto internazionale Daxing, iniziato nel 2014 e ultimato nei tempi previsti, sarà pronto ad aprire il 30 settembre. Prima dell'apertura al pubblico saranno svolti i controlli tecnici e i collaudi delle piste attraverso simulazioni di volo. Co

Taylor Mega sempre più viCina ad Erica del Grande Fratello : 'Mai detto di essere etero' : L'ultima edizione del Grande Fratello ha permesso alla bellissima Taylor Mega di conoscere Erica Piamonte, la ragazza dichiaratamente bisesessuale, con la quale ha stretto un rapporto di amicizia che prosegue anche adesso che ormai si sono spenti i riflettori del reality show condotto da Barbara D'Urso. Sono state diverse le occasioni in cui le due ragazze sono state beccate insieme e proprio in queste ore la bella Taylor ha risposto anche a ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : le azzurre devono scardinare la Grande Muraglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Cina (25 giugno) – La presentazione di Italia-Cina – Le probabili formazioni di Italia-Cina – La Cina ai raggi X – Le dichiarazioni di Bertolini Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, ottavo di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. A Montpellier le azzurre, reduci da una fase gironi conclusa a sorpresa al primo posto del ...

L‘Artico si scioglie e la Cina è già lì per il grande affare : la diretta di Milena Gabanelli : Quali sono gli scenari geopolitici e commerciali che si aprono nell’Artico? Milena Gabanelli ne discute con Axel Belkofsky, direttore dell’Asia Center dell’ISPI e Filippo Fasulo, direttore del centro studi della Fondazione Italia-Cina

A Hong Kong la più grande manifestazione da riconsegna a Cina - un milione in piazza : Una grande manifestazione ha paralizzato oggi Hong Kong. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere lo stop alla controversa legge sull'estradizione che, a dire dei dimostranti, potrebbe rendere possibile la consegna di dissidenti politici alla Cina. Secondo la polizia del territorio semi-autonomo, i dimostranti erano 240mila, ma gli organizzatori hanno parlato di oltre un milione di presenze. Si tratta della ...

GRANDE FRATELLO 2019/ Francesca De Andrè e la paura di Malgioglio : 'mi attaccherà per viCinanza a Gennaro' : GRANDE FRATELLO 2019, Francesca De Andrè si lascia andare ad uno sfogo e confessa di temere il giudizio di Cristiano Malgioglio.

Dazi - il libro bianco della Cina : “Guerra commerciale non ha fatto di nuovo grande l’America - ma l’ha danneggiata” : Pechino risponde a Donald Trump. La rapida escalation della guerra commerciale non ha “fatto di nuovo grande l’America”, come vuole lo slogan elettorale del capo della Casa Bianca, ma ha danneggiato l’economia degli Stati Unit. Il libro bianco cinese sul contenzioso commerciale con Washington, diffuso oggi, rimarca che “la sovranità e la dignità di un Paese devono essere rispettate e qualsiasi accordo raggiunto dalle due parti ...

Dazi - Cina : scontro non fa grande America : 8.10 La guerra commerciale non ha "fatto di nuovo grande l'America", ma ha danneggiato la sua economia.E' quanto sostiene il libro bianco cinese diffuso oggi sul contenzioso commerciale con gli Stati Uniti. "La sovranità e la dignità di un Paese devono essere rispettate, e qualsiasi accordo raggiunto dalle due parti deve basarsi su uguaglianza e beneficio reciproco", si legge nel libro. La Cina vuole "una soluzione attraverso il dialogo, ma ...

Cura e trattamento dell’emicrania : la grande novità - “mediCinali preventivi e specifici” : Un piccolo esercito nella Penisola costretto a fare i conti con l’emicrania, una forma di mal di testa caratterizzata da nausea, vomito, fastidio nei confronti di luce e rumore e dolore localizzato. “Si stima che quasi il 10% della popolazione italiana soffra di emicrania“, oltre 6,5 mln di persone, “con una frequenza che va da un attacco di emicrania al mese fino a 15 giorni su 30 di sofferenze, con conseguenze anche pesanti ...