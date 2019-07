Ciclismo | Test Event Tokyo – È dominio azzurro | Ulissi trionfa davanti a Formolo

Ciclismo - test event Tokyo 2020 : doppietta Italia! Diego Ulissi in solitaria - secondo Davide Formolo : Si è conclusa in maniera trionfale per l’Italia il test event olimpico per quanto riguarda la prova in linea maschile di Ciclismo su strada: sul percorso dal Musashino-no-mori Park al Fuji International Speedway, per un totale di 180.2 km, distacchi abissali all’arrivo, ma soprattutto doppietta italiana: in Giappone trionfa Diego Ulissi, che completa la prova in 4:50:53 e giunge da solo al traguardo. L’unico a non arrivargli ...

Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : domani si corre sul percorso olimpico. La startlist e tutti i corridori al via - c’è la Nazionale Italiana con Formolo : Sempre più vicini alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto pronto ai Giochi che l’anno prossimo infiammeranno il mondo sportivo. Tante discipline in questi giorni stanno svolgendo i propri Test Event nella Capitale giapponese, domani sarà la volta del Ciclismo su strada al maschile. Presente nella startlist anche la Nazionale Italiana guidata da Davide Cassani: andiamo a vedere tutti i corridori al via. startlist Test Event Ciclismo Tokyo ...

Ciclismo - test event domani in Giappone per gli azzurri in vista di Tokyo 2020 : escluso però il Fuji dal percorso : In gara Dario Cataldo, Davide Formolo, Fausto Masnada e Diego Ulissi: la partenza fissata alle ore 12 locali Sono ormai in Giappone da qualche giorno i quattro azzurri che domani, domenica 21 luglio, prenderanno il via al test event di Ciclismo: Dario Cataldo, (Astana Pro Team), il campione italiano Davide Formolo (Bora Hansgrohe), Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec) e Diego Ulissi (Uae Team Emirates). Ricordiamo che il percorso ...

Ciclismo - Test Event Olimpiadi Tokyo 2020 : quattro azzurri in gara il 21 luglio - c’è Formolo col tricolore : Domenica 21 luglio si disputerà un Test Event a Tokyo, proprio sulle strade che ospiteranno le Olimpiadi 2020 tra poco più di un anno. Il circuito a cinque cerchi sarà durissimo, con tante salite che metteranno a dura prova tutti i partecipanti: un tracciato estremamente selettivo e adatto agli scalatori, le medaglie finiranno al collo di alcuni big del movimento internazionale. Davide Cassani, CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, ha ...

Ciclismo – Il Ct Cassani ha scelto gli azzurri per il test event Preolimpico di Tokyo 2020 : test event Tokyo 2020: il ct Cassani ha scelto la sua Nazionale preolimpica Domenica 21 luglio sulle strade di Tokyo si realizzerà il test event Preolimpico. Per la competizione il CT Davide Cassani ha convocato questi azzurri: Dario CATALDO-ASTANA PRO TEAM Davide FORMOLO-BORA-HANSGROHE Fausto MASNADA-ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC Diego ULISSI-UAE TEAM EMIRATES Il percorso del test event misura 179 Km, più breve rispetto alla prova Olimpica ...

LIVE Ciclismo - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : Davide Formolo in testa - nel gruppo inseguitori anche Fabio Aru e Alberto Bettiol! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Penultimo scollinamento della salita di Strela, 20” di vantaggio per Formolo sul resto del gruppo 15.44 Formolo mantiene 15” sugli inseguitori proseguendo nella sua azione solitaria a 19 km dal traguardo! 15.42 Nel gruppo inseguitori c’è anche Alberto Bettiol (EF Education First), ma la situazione è in continua evoluzione 15.40 Davide Gaburro (Neri Sottoli-Selle ...

Ciclismo - Ranking UCI (24 giugno) : Alaphilippe sempre in testa - la Francia scavalca il Belgio. Viviani miglior italiano : Julian Alaphilippe si conferma in testa al Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il francese conserva la prima posizione con 3720,95 punti mentre lo sloveno Primoz Roglic si è issato al sesto posto scavalcando il danese Jakob Fuglsang, sceso in terza posizione. L’altra grande variazione in top ten riguarda il norvegese Alexander Kristoff che è balzato in ottiva piazza scavalcando in ...