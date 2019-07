Christopher Lambert | Trump? Un esempio È l' unico politico che fa quel che ha

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) “La credibilità politica non è affatto in forma. Abbiamo degli uomini politici che l’hanno persa da tempo nei confronti dei loro elettori. Un grandeè per me qualcuno che è stato eletto dal popolo e che è amato dal popolo: non si può andare contro questo”.A Taormina - dove questa sera riceverà il Premio Cinematografico delle Nazioni per la sua carriera – davanti a un’immancabile granita, circondati da paparazzi e da curiosi - incontriamo, lui, il sex symbol degli anni Ottanta e Novanta che con i suoi occhi celesti e il suo fisico statuario ha fatto innamorare migliaia di donne (e non solo) in tutto il mondo. Oggi, a 62 anni, è super in forma e ha un fisico da far invidia a molti quarantenni. È felicemente sposato, ha una figlia di 25 anni che adora e continua a ...

