“Chiuso per Mondiali” | 21 luglio Sono senza fiato | poteva esserci un avvio più

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Ex capitano della nazionale ha partecipato quattro volte ai Giochi Olimpici e cinque volte ai Mondiali. Detiene 55 titoli assoluti e 29 record italiani in gare individuali. Ha conquistato tre argenti ai campionati europei, due ori, tre argenti e due bronzi in tre diverse edizioni dei Giochi del Mediterraneo e 5 argenti e un bronzo in quattro edizioni delle Universiadi. Esperta di marketing e comunicazione, è stata uno dei volti di Sky Sport ai Giochi olimpici di Londra 2012, ora è commentatrice tecnica per Eurosport.perè la rubrica di Cristina Chiuso per OA Sport durante i Mondiali di Gwangju GIORNATA CHE TI LASCIA. DETTI BENE MA… Giornate come questa ti lasciano totalmente. Ciprestazioni che non hanno bisogno di parole per essere commentate, riscrivono la storia e da li in poi tutto diventa diverso. La giornata inizia con i 400 ...

