Chi era Ilaria Occhini | l’attrice che ha scritto la storia del cinema italiano

Cinema - addio a Ilaria OcChini. L’attrice fiorentina si è spenta a 85 anni. La sua lunga carriera da Visconti a Özpetek : Da Luchino Visconti a Ferzan Özpetek, in una carriera da signora elegante del grande schermo. Il Cinema italiano dice addio a Ilaria Occhini. L’attrice fiorentina, 85 anni, si è spenta ieri pomeriggio. Nipote per parte materna dello scrittore Giovanni Papini – e figlia dello scrittore Barna Occhini – ha avuto una carriera lunghissima, debuttando nel Cinema a soli 19 anni nel film “Terza liceo” (facendosi chiamare ...

5.200 euro al mese per la parrucChiera - 7 addetti alle lettere e 100mila euro per le vacanze. Quanto costa Brigitte : C’è posta per Brigitte. Stando all’ultimo rapporto dalla Corte dei conti sulle spese della presidenza francese, sono 19.500 le lettere inviate a Brigitte Macron nel 2018, in forte crescita rispetto al 2017, quando erano state appena 13.000. Una mole di lavoro costante, tanto che sette addetti dell’Eliseo hanno ricevuto l’incarico di trattare la corrispondenza della Première Dame.A Parigi, l’ex ...

Autonomia - Conte in una lettera a lombardi e veneti : "Chiedo rispetto - basta insulti" : Questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato una lunga lettera del Premier Giuseppe Conte rivolta ai cittadini di lombardia e Veneto cui il Presidente del Consiglio spiega:"Su molti giornali stanno montando le polemiche sul tema dell’Autonomia differenziata, alimentate anche da dichiarazioni di esponenti delle forze di maggioranza, ma in particolare dalle prese di posizione dei governatori delle vostre Regioni" ...

Marisa Merz l'unica donna che ha arricChito l'Arte Povera - : Luca Beatrice Le sue opere minimali antitetiche a quelle del marito Mario Unica donna dell'Arte Povera, ma sarebbe meglio dire una delle pochissime donne ad affermarsi in un mondo all'epoca dominato dagli uomini, Marisa Merz è morta ieri a Torino. Aveva 93 anni, una carriera lunghissima, molto seria ed esclusiva, lontana per stile e linguaggio dal monumentalismo dei colleghi uomini. E un ruolo da antipersonaggio, schivo e appartato ...

Uomo di 51 anni ha sempre mal di testa e naso Chiuso - un giorno fa tanti starnuti di seguito e quello che esce è incredibile - da quel momento il naso si libera e non ha più mal di testa : Un Uomo di 51 anni viveva con un disagio incredibile al quale, un po’, si era anche abituato perché lo avvertiva da così tanti anni, ben 44, che quasi non ci faceva più caso. L’Uomo aveva continui mal di testa e il naso perennemente chiuso. Un giorno è accaduto l’impensabile. Ha iniziato a starnutire tante volte di seguito e poi, all’improvviso, è uscita da una narice una piccola ventosa di gomma. Da quel momento tutti i fastidi ...

Sfida «russa» con Conte - Salvini parlerà in Senato e non esclude il risChio crisi : La tentazione di provare ad andare da solo, senza 5 Stelle ma anche senza Forza Italia, è forte. Ma la linea è: «Non stiamo lavorando per fare cadere il governo, anche se la crisi non è scongiurata»

Governo M5s-Lega anche dopo il 20 luglio continueranno a stare assieme. Nessun interesse da parte delle due forze politiche di diChiarare la crisi : La data del 20 luglio 2019 sarà ricordata come un giorno che poteva arrecare all’Italia la più grossa “sciagura” politica

Riyadh accoglie i marines sChierati da Trump. Londra all'Iran : "Disappunto per il sequestro petroliera" : Non soffermatevi sul numero. Non sta nella dimensione quantitativa il dato saliente di una decisione destinata a modificare lo scenario dello scontro in atto nel Golfo Arabico. L’Arabia Saudita ha deciso di accogliere forze americane sul proprio territorio al fine di fare assieme agli Stati Uniti “quanto possibile per garantire la sicurezza nella regione”. Il re Salman “ha concesso il proprio accordo per accogliere forze ...

Chieti - operata per ridurre il peso - muore dopo venti giorni : La donna, 44 anni, aveva subito due interventi. Nello stesso ospedale cinque medici indagati per il decesso in Cardiochirurgia di un cinquantunenne

Luca Parmitano : moglie - figli e carriera. Chi è l’astronauta italiano : Luca Parmitano: moglie, figli e carriera. Chi è l’astronauta italiano Oggi, 20 luglio 2019, proprio quando il primo allunaggio compie 50 anni, comincia la missione spaziale Beyond per Luca Parmitano. Luca Parmitano: la carriera Parmitano nasce a Paternò, provincia di Catania nel 1976; dopo aver passato il quarto anno delle superiori in California, si diploma proprio al liceo scientifico Galileo Galilei del capoluogo etneo nel 1995. ...

La Juventus gongola per De Ligt ma ora ha un centrale di troppo : Chi resterà fuori : Sull' aereo della Juve che decolla per l' Asia sale Mathijs De Ligt, il quasi 20enne difensore appena arrivato dall' Ajax per 75 milioni di euro. I bianconeri saranno in campo già domani contro il Tottenham (ore 13.30 italiane, diretta Sportitalia) con Higuain che - mentre dice no alla Roma - vestir

Spoiler Dolunay prossime puntate : Demet rinChiude Nazli in una cella frigorifera : Prosegue il successo dell'apprezzata soap opera turca intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che riesce ad attirare l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di 'Dolunay', Nazli e Ferit saranno in grado di ritrovare la dovuta stabilità. I due innamorati riusciranno a superare un momento difficile nel rapporto sentimentale. I progetti dei futuri sposi per la custodia del bambino Le due persone ...

Ravenna. SChianto automoto : muore l’imprenditore Borghetti - era il re delle saune : La tragedia a Sant'Antonio di Ravenna. Per Maurizio Borghetti, imprenditore cesenate, non c'è stato nulla da fare. A piangere è anche il mondo del calcio. Era infatti uno dei 28 soci che insieme al fratello Marco aveva partecipato alla rinascita del Cesena Calcio, fallito un anno fa. Nell’incidente stradale accaduto a Sant’Antonio di Ravenna nella notte tra il 19 e il 20 luglio è morto un noto imprenditore di Cesena: Maurizio Borghetti di 62 ...