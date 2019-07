Caso Siri | Arata intercettato | «Gli do 30mila euro»

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il Caso Siri - sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri , imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arre stati questa mattina insieme ai figli

Caso Prati - tutta la verità di Pamela a Verissimo : “Con Mark Caltagirone ci scambiavamo foto intime - non l’ho mai sentito perché era in Siria”. Ma Silvia Toffanin non le crede : Dopo che la sua manager Eliana Michelazzo ha rivelato a “Live – Non è la D’Urso” che Mark Caltagirone non esiste confermando i sospetti sempre più insistenti sul fatto che la storia del matrimonio di Pamela Prati fosse tutta un’invenzione, ora è stata la stessa showgirl sarda a raccontare la sua verità su quanto accaduto in un’intervista a Verissimo in onda sabato pomeriggio. “L’ultima volta che sono venuta ...