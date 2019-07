Caso Csm | lascia il segretario di Unicost Enrico Infante | “Mancanza di confronto”

Caso Procure : la disciplinare del Csm sospende Palamara : Il pm di Roma Luca Palamara è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Lo ha deciso la sezione disciplinare del Csm, accogliendo la richiesta cautelare formulata il 12 giugno scorso dal procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio.

Nuove intercettazioni nel Caso Csm - l'amica a Palamara : "Abbiamo passato sette anni di lusso" : “Abbiamo passato sette anni di lusso”. È quanto dice Adele, amica del giudice romano Luca Palamara indagato dalla Procura di Perugia per il caso Csm e le nomine ai vertici delle procure. La frase si evince da Nuove intercettazioni telefoniche pubblicate dai principali quotidiani.Il Corriere della sera scrive:L’accusa di corruzione riguarda soldi, viaggi e gioielli che l’imprenditore Fabrizio Centofanti avrebbe ...

Caso Csm - le intercettazioni che mettono nei guai il procuratore generale Riccardo Fuzio : Nuove intercettazioni, pubblicate in esclusiva dal sito web del settimanale L’Espresso, sul Caso Csm. E questa volta a finire nei guai è il procuratore generale della Cassazione , Riccardo Fuzio.Come ricorda L’EspressoFuzio è capo della sezione disciplinare, che qualche giorno fa ha chiesto la sospensione facoltativa dalle funzioni (e dallo stipendio) di Luca Palamara, il pm di Roma indagato dalla procura di Perugia per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Giugno : Il lato B del Caso Csm : le accuse a Pignatone e i misteri di Zinga : Intrecci Zinga, Lotti e Palamara. Il Pd: “No comment”. Il pm: “Parlo il 2 luglio” Scandalo Csm – Intercettazione tra il renziano e il magistrato sotto inchiesta: i due parlano di “Nicola” per nomine e Garante di Ilaria Proietti Le due curve Sud di Marco Travaglio La banchina di Lampedusa invasa da due fazioni di esagitati che salutano la capitana Carola Rackete appena sbarcata e arrestata, alcuni insultandola e altri esaltandola, è ...

Csm - il Consiglio d’Europa segue il Caso : chieste informazioni all’Italia. A dicembre scriveva : “Leggi su toghe in politica” : L’Europa vuole informazioni sull’inchiesta che ha travolto il Consiglio superiore della magistratura. I summit notturni tra i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri e consiglieri del Csm per manovrare le nomine dei procuratori diventano oggetto d’interesse per il Greco, il massimo organo anticorruzione del Consiglio d’Europa. D’altra parte in quegli incontri Lotti – sul quale pende una richiesta di rinvio a ...

Caso Csm - il governo accelera Riforma della giustizia più vicina : Il guardasigilli si troverà mercoledì con la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il premier Giuseppe Conte. Gli obiettivi... Segui su affaritaliani.it

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Giugno : Bugie e furbate sul Caso Csm : ora taroccano pure la Consip : L’analisi L’inchiesta Consip e la favola dei pm duri con Lotti e Renzi sr. La Procura di Pignatone e le intercettazioni di Marco Lillo Il cavallo di Trojan di Marco Travaglio Il frittomisto allucinogeno dello scandalo del Csm (e del Pd) rischia di far perdere di vista i fondamentali: cos’è illecito e cosa no, cos’è scandaloso e cosa no, cos’è normale e cosa no, chi è coerente e chi no. Partiamo dal principio: la Procura di Perugia ...

Csm - le frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il Caso Consip. L’ex ministro : “Nessun mio interessamento” : “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il ...

Il Caso Csm scuote il Pd - Lotti si autosospende. Renziani in agitazione : Il caso Csm scuote il Pd, Luca Lotti si autosospende, polemicamente, dopo che l'ex capogruppo al Senato Luigi Zanda lo aveva invitato a "riflettere se restare nel Pd". E i Renziani ora sono in fibrillazione. Lotti aveva incontrato giorni fa Nicola Zingaretti, un colloquio non proprio risolutivo se si pensa che il leader Pd aveva poi smentito di avere offerto "solidarietà" all'ex ministro. Molti, però, nel partito chiedevano al segretario una ...

Caso Csm - il passo indietro di Lotti «Amareggiato - mi autosospendo dal Pd» : Il messaggio su Facebook dopo il Caso Procure: «Non partecipo al festival dell'ipocrisia. Sono nato e cresciuto come uomo di squadra». E ha aggiunto: «Mai dossier sui pm»

Caso procure - si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni : Caso procure, si dimette anche il consigliere del Csm Corrado Cartoni È il quarto in tre giorni. Pressing nel Pd per chiedere il passo indietro a Lotti, dopo un’intercettazione in cui parla del vicepresidente Ermini. L’ex ministro si difende: “Mie opinioni, nessuna minaccia”. Mattarella indice elezioni suppletive per due ...

Caso Csm - Mattarella indice elezioni suppletive per due componenti : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in modo diretto nello scandalo che ha travolto il Consiglio Superiore della Magistratura. In qualità di Presidente del CSM, Mattarella ha "doverosamente indetto [...] la elezione suppletiva di due componenti magistrati appartenenti al collegio".L'elezione dei sostituti dei due membri dimissionari si terrà il 6 e il 7 ottobre 2019. Mattarella sembra aver deciso di indire le ...

Csm - sul Caso Lotti Zingaretti continua a invocare il “garantismo”. M5s : “Silenzio gravissimo e imbarazzante” : Mentre il procuratore della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione con cui ha avviato l’azione disciplinare nei confronti di cinque consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostiene che “un imputato (Luca Lotti, ndr) ha contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”, l’attesa è per le parole di Nicola Zingaretti. Un ...

Csm - sul Caso Lotti Zingaretti continua invocare il “garantismo”. M5s : “Silenzio gravissimo e imbarazzante” : Mentre il procuratore della Corte di Cassazione, Riccardo Fuzio, nell’atto di incolpazione con cui ha avviato l’azione disciplinare nei confronti di cinque consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, sostiene che “un imputato (Luca Lotti, ndr) ha contribuito alla scelta del futuro dirigente dell’ufficio di procura deputato a sostenere l’accusa nei suoi confronti”, l’attesa è per le parole di Nicola Zingaretti. Un ...