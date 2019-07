Caos sull’aereo diretto a Il Cairo | cittadino egiziano trascinato via tra le urla dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) Una passeggera del volo partito da Amsterdam ealdella Tarom Airlines, Viorica Hagagg, ha filmato e denunciato quanto accaduto il 16 luglio, durante lo scalo all’aeroporto di Bucarest. Nel video si vedono alcuni uomini della sicurezza tentare di portare via un passeggerocon la forza, con maniere piuttosto brusche, provocando le proteste della moglie e del figlio e di tutti gli altri passeggeri a bordo. “A bordo dell’aereo – racconta l’autrice del video – una coppia si era seduta vicino all’uscita di sicurezza. Non parlando né inglese, né rumeno, ma solo francese, il personale li ha invitati a spostarsi in fondo, accanto a me. Pochi minuti dopo sono saliti gli uomini della sicurezza, e hanno chiesto il passaporto alla donna, dicendole di lasciare l’aereo ‘per decisione del capitano’. A quel punto noi ...