Canoa slalom | Mondiali Junior U23 Cracovia 2019 | nessuna medaglia per l’Italia

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : Marta Bertoncelli bronzo nella canadese junior! : Penultima giornata di competizioni a Cracovia, in Polonia, per i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: arriva finalmente una medaglia nelle gare individuali odierne per l’Italia, e la ottiene Marta Bertoncelli, che si classifica terza nella canadese Junior femminile. Domani gran chiusura con l’extreme slalom. nella canadese Junior femminile Marta Bertoncelli centra il bronzo con la terza posizione in 109.93, terminando alle ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : azzurrini giù dal podio nella prima giornata di finali : Proseguono a Cracovia, in Polonia, i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: nelle gare individuali odierne poche soddisfazioni per gli azzurrini in gara, che non riescono a centrare la medaglia. Tre gli italiani in finale, con il quinto posto di Raffaello Ivaldi nella canadese under 23 quale miglior risultato. nella canadese under 23 maschile Raffaello Ivaldi, che aveva fatto segnare il miglior tempo in semifinale, termina quinto in 92.20, ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : nove imbarcazioni juniores in semifinale - Bertoncelli ed Ivaldi quarti nel C2 misto under 23 : Continuano a Cracovia, in Polonia, i Mondiali Junior/under 23 di Canoa slalom: l’Italia va avanti con grandi risultati, portando in semifinale nove imbarcazioni Juniores sulle dieci azzurre in gara. Inoltre nella finale del C2 under 23 misto arriva il quarto posto per la coppia azzurra composta da Marta Bertoncelli e Raffaello Ivaldi, mentre si classificano in sesta piazza Elena Micozzi e Flavio Micozzi. Nelle prove individuali avanzano in ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : tutti gli under 23 italiani in semifinale - Borghi e Luther settimi nel C2 misto junior : Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, i Mondiali junior/under 23 di Canoa slalom: l’Italia va avanti compatta, portando in semifinale tutti gli under 23 in gara. Avanzano alle prove di venerdì infatti Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi nella canadese e Jakob Weger, Marco Vianello e Davide Ghisetti nel kayak. Nella finale del C2 junior misto settimo posto per la coppia azzurra composta da Elena Borghi e Jakob Luther, ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/U23 Cracovia 2019 : Italia d’oro a squadre nella canadese sia con gli Under 23 che con le juniores! : Sono scattati oggi a Cracovia, in Polonia, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per le due medaglie d’oro conquistate nelle gare a squadre, entrambe nella canadese, dagli Under 23 e dalle Juniores. Dal kayak invece arrivano il settimo posto dagli Juniores, il tredicesimo dalle Juniores ed il ventiduesimo dagli Under 23. Nelle gare a squadre arriva l’oro nella canadese Under 23 maschile con Raffaello ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : Elena Borghi si tinge d’argento nella canadese! : Sono terminati oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per la medaglia d’argento conquistata nella canadese femminile Junior da Elena Borghi. Sfiorano il podio altri tre azzurrini, che portano a casa due quarti ed un quinto posto. nella canadese femminile Junior argento per Elena Borghi in 109.42, con l’oro che va alla ceca Gabriela Satkova, prima in 106.48, ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : Francesca Malaguti di bronzo nel kayak femminile juniores - tanti piazzamenti in finale per gli azzurrini : Sono scattate oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, le prime finali individuali degli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per il bronzo nel kayak femminile Junior di Francesca Malaguti, ma si registrano altri quattro ingressi in finale degli azzurrini, con un’eliminazione di un soffio in semifinale. Nel kayak femminile Junior conquista il bronzo Francesca Malaguti, terza in 107.55, alle spalle delle ceche ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : due ori per gli azzurrini nelle gare a squadre! : Sono proseguiti oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per le due medaglie d’oro conquistate nelle gare a squadre, entrambe nella canadese, dagli Under 23 e dalle Juniores. nelle prove individuali avanzano invece alle semifinali otto dei nove azzurrini impegnati. nelle gare a squadre arriva l’oro nella canadese Under 23 maschile con Raffaello Ivaldi, Paolo ...

Canoa slalom - Europei Junior/Under23 Liptovsky Mikulas 2019 : sei gli azzurri che accedono alle semifinali : Sono scattati oggi a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, gli Europei Junior/Under 23 di Canoa slalom: l’Italia può gioire per aver portato sei dei sette azzurrini impegnati in semifinale. En plein azzurro sia nella canadese maschile Under 23 che nel kayak femminile Junior, mentre resta fuori per 65 centesimi l’unico azzurro in gara nella canadese maschile Junior. Nella canadese maschile Under 23 tripletta azzurra nella prima run (15 ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : il fine settimana che resterà nella storia italiana di questo sport : Tre vittorie in cinque anni, altre tre in due giorni: è la meraviglia dello sport, che tra sabato e domenica ha visto l’Italia della Canoa slalom scrivere certamente la pagina più splendente della propria storia, ma mettere anche una pietra miliare a livello internazionale: le vittorie di sabato di Stefanie Horn nel kayak e di Roberto Colazingari nella canadese, e quella di domenica di Giovanni De Gennaro nel kayak resteranno per sempre un ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/Under23 Cracovia 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 18 gli azzurrini in Polonia : Dal 16 al 21 luglio a Cracovia, in Polonia, si disputeranno i Mondiali Junior/Under23 di Canoa slalom: l’Italia schiererà al via ben 18 azzurrini. Tra gli Under 23 ci sarà ovviamente Jakob Weger, campione uscente, che sarà affiancato nel kayak maschile da Marco Vianello e Davide Ghisetti, mentre nella canadese maschile Saranno al via Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi. Non ci Saranno azzurre tra le Under 23, mentre nella ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : trionfo di Giovanni De Gennaro nel kayak maschile! Tris azzurro MEMORABILE dopo Horn e Colazingari! : Apoteosi dell’Italia della Canoa slalom nelle acque slovene: nella tappa di Coppa del Mondo di Tacen, dopo i successi di ieri di Stefanie Horn nel kayak femminile e quello di Roberto Colazingari nella canadese maschile, oggi arriva il sigillo di Giovanni De Gennaro nel kayak maschile. L’azzurro mette in fila tutti gli avversari e regala all’Italia il terzo successo in un fine settimana storico per tutto il movimento. ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : Italia in trionfo! Roberto Colazingari si impone nel C1 - Stefanie Horn vince nel K1 : Giornata storica per l’Italia della Canoa slalom. A Tacen, nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo, arriva una memorabile doppietta azzurra con Roberto Colazingari che trionfa nel C1 e Stefanie Horn che fa altrettanto nel K1. Un risultato davvero straordinario per il nostro movimento, che dopo una serie di prestazioni sotto le aspettative, riesce finalmente a tornare grande protagonista, con addirittura due atleti sul gradino più alto ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Tacen 2019 : in semifinale anche Chiara Sabattini - Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi! : Dopo i quattro della sessione mattutina, altri tre azzurri passano alle semifinali della tappa di Coppa del Mondo di Canoa slalom che si svolge a Tacen, in Slovenia: superano le qualifiche Chiara Sabattini nella canadese femminile e Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi nel kayak maschile, specialità nella quale viene eliminato Marcello Beda, tradito in entrambe le discese da un tocco di palina. Nel kayak maschile nella prima discesa (30 ...