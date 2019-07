Brindisi | tre migranti in asfissia nella cella frigo di un tir dalla Grecia | uno è grave

Brindisi - tre giovani rischiano di annegare nel mare in tempesta : un uomo li salva : Si è sfiorata la tragedia ieri mattina, 11 luglio, presso la spiaggia di Camerini, che si trova a Torre Santa Sabina, una marina Brindisina che ricade nel comune di Carovigno. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, pare che tre giovani abbiano rischiato seriamente di annegare nel mare in tempesta. Ieri infatti, su tutta la costa Brindisina, spirava un fortissimo vento di maestrale, il quale ha fatto ingrossare il mare in maniera davvero ...

Brindisi - operaio muore folgorato : era al lavoro vicino alla stazione dei treni di Brindisi : È rimasto folgorato mentre lavorava alla linea di contatto della ferrovia. Mario Cavaliere, 57 anni, è morto intorno all’una la notte scorsa, in via Cappuccini, vicino alla stazione di Brindisi. Altri due operai sono rimasti feriti: portati in ospedale, sono stati dimessi poco dopo. I tre erano dipendenti di una ditta appaltatrice di Roma, che aveva preso in carico i lavori per conto della Rete ferroviaria italiana ed erano impegnati sui ...

Operaio muore mentre lavora a stazione Brindisi : Brindisi, 10 lug. (AdnKronos) - Un Operaio di una ditta appaltatrice, impegnato per conto di Italferr nei lavori di potenziamento di RFI nella stazione di Brindisi, è deceduto all’1.00 di questa notte. Sul posto sono intervenuti il 118 e l’Autorità Giudiziaria. Per accertare le cause dell’incidente

Brindisi - cade dalla scala mentre pota un albero : muore un pensionato di 83 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina, intorno alle ore 8:00, a Torre Santa Susanna, nel Brindisino, dove un pensionato di 83 anni è improvvisamente precipitato dalla sommità di una scala a forbice, battendo violentemente la testa per terra. La vittima, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, stava effettuando alcuni lavori di potatura all'interno della sua villetta, dove solitamente lo stesso usava trascorrere le vacanze ...

Brindisi - notte di fuoco nelle campagne : devastati oltre 100 ulivi da due diversi incendi : Quella appena passata non è stata una notte facile per le campagne situate a sud di Brindisi, dove due distinti roghi hanno distrutto oltre 100 alberi di ulivo, per complessi tre ettari di terreno. Gli incendi si sono sviluppati a pochissima distanza uno dall'altro, precisamente tra le cittadine di San Pietro Vernotico e Torchiarolo. Il primo rogo, secondo quanto riporta la stampa locale, sarebbe stato di dimensioni più contenute, e i pompieri, ...

Brindisi - oltre tre quintali di sostanze stupefacenti trovati abbandonati in un'auto : Una scoperta importante è stata effettuata la scorsa notte dai carabinieri in provincia di Brindisi, precisamente in agro di San Pancrazio Salentino, paese dell'hinterland della provincia. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, pare che i militari abbiano trovato un'auto contenente tre quintali di droga, in particolare marijuana. Il veicolo, una Lancia Y, è risultato rubato nello scorso mese di aprile a Francavilla Fontana. Al momento ...

Brindisi - truffa online e assicurazione fasulla : tre persone denunciate : In provincia di Brindisi nelle ultime ore i carabinieri delle stazioni di Torchiarolo e Oria hanno eseguito ben tre denunce a carico di altrettanti individui per il reato di frode. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una cittadina di Torchiarolo avrebbe acquistato su internet un telefono cellulare a marca Iphone da un 20enne residente a Ladispoli, località turistica non lontana da Roma. Il soggetto avrebbe promesso l'invio ...

Brindisi - bimba cade nella villa comunale mentre gioca : Emanuela Carucci La piccola ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata per due giorni in ospedale.. Allarme sicurezza per l'area verde a Ceglie Messapica Stava giocando all'interno della villa "Cento Pini", ma è caduta urtando contro una grossa radice di pino che spunta dal terreno.Brutta disavventura per una bambina di sei anni di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. A seguito della caduta ha riportato un trauma ...

Brindisi - suocera accusata di maltrattamenti in famiglia : ha costretto la nuora a mangiare i suoi avanzi per 18 anni : Una donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito e la madre di lui dopo essersi rifuggiata a casa di un'amica: imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna

Abusava delle tre nipotine in casa sua : nonno di 71 anni arrestato nel Brindisino : Gli abusi sarebbero proseguiti per anni in danno delle nipotine, due minori di 10 anni e una minore di 14 anni. La vicenda venuta a galla quando le due più piccole si sono confidate con le insegnanti raccontando tutto. La scuola si è rivota ai carabinieri facendo scattare l'inchiesta che ha portato all'arresto del nonno 71enne.

Brindisi - lavoratori sospesi occupano il Monumento al Marinaio : minacciano gesti estremi : Da oggi pomeriggio alle 18 si stanno vivendo momenti di tensione al quartiere Casale di Brindisi, e precisamente al Monumento al Marinaio d'Italia, uno dei simboli del capoluogo di provincia adriatico. Infatti, un gruppo di 13 lavoratori è riuscito a scavalcare il cancello di protezione, e a salire su uno dei torrioni che circondano lo storico edificio, inaugurato nel 1933 per ricordare le vittime in mare della prima guerra mondiale. Secondo ...

Brindisi - un tir e un bus turistico rischiano di incastrarsi ad una strettoia a Tuturano : Un curioso fatto di cronaca si è verificato stamane a Tuturano, piccola frazione che si trova una decina di chilometri a sud di Brindisi. Infatti, secondo quanto si apprende dalla popolazione locale, che ha immortalato il momento, inviando a questa testata la relativa documentazione fotografica, un grosso tir e un bus turistico hanno quasi rischiato di incastrarsi in via Vittorio Emanuele, nel pieno centro del piccolo paesino. L'arteria stradale ...

Diretta/ Brindisi Sassari - risultato 42-43 - streaming video Rai : rimonta Happy Casa! : Diretta Brindisi Sassari streaming video Rai: cronaca live della partita del PalaPentassuglia, valida per gara-3 dei quarti di finale playoff di basket A1.