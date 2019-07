Boxe – Pacquiao non smette di stupire | il filippino è il nuovo campione WBA dei pesi

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019) Il pugilevince contro il proprio avversario per split decision, laureandosidel mondo WBA deiwelter a 40 anni Inesauribile Manny, ma anche l’aggettivo infinito calzerebbe a pennello. All’età di 40 anni, il pugilesi laureadel mondo deiwelter, battendo Keith Thurman per split decision (115-112, 115-112, 113-114). John GURZINSKI / AFP Un match ricco di spettacolo e colpi di scena, riuscito ad emozionare l’intera Grand MGM Arena di Las Vegas, stesso scenario dove quattro anni fa Pac-Man sfidò Floyd Mayweather. Un successo pazzesco per, che ritocca il proprio record di 62 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi infliggendo il primo dispiacere in carriera al proprio avversario, mai battuto in carriera nei suoi 29 incontri. Giàdel mondo in otto categorie di peso differenti,nondi ...

zazoomblog : Boxe Manny Pacquiao infinito: Campione del Mondo WBA magia del 40enne tra i welter. Thurman si arrende per split de… - dg_pereeir00 : pacquiao é uma lenda do boxe! - _gbdsouza : Pacquiao a lenda viva do boxe #BoxeNaESPN?? -